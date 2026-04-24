大甲媽回鑾今進彰化！大埔路封閉市區晚間交管 此路段禁鑽轎

近期白沙屯媽祖與大甲鎮瀾宮媽祖行經彰化，所到之處湧入大量香客。大甲媽祖鑾轎今日進入彰化，警方規劃鑾轎進入彰化市大埔路2巷口後，將全面管制大埔路段，建議用路人提前改道行駛中山路；晚間鑾轎行經大埔路與南平街口後，市區遶境包含永樂街、民族路及中山路等主要道路，也將實施交通管制。

大甲媽祖回鑾進香活動將於今天下午進入彰化地區，預計行經花壇鄉彰員路、彰化市大埔路，晚間駐駕彰化市永樂商圈天后宮。彰化警分局表示，媽祖鑾轎行經彰員路時，將規劃7處交通疏導管制點。

警方建議，欲前往市區的民眾可改行中山路、中央路、中華西路及金馬路等外圍道路，以節省行車時間並避免陷入壅塞。另鑾轎晚間進入彰化市區後，警方將動員362名警力及60位民力進駐永樂商圈，並設置700面改道牌，加強現場秩序維護與人流引導，避免鑾轎駐駕天后宮期間發生推擠情形。

警方也提醒，民眾前往參香時，務必配合規劃參拜動線，切勿停留於動線上，以利人潮順暢流動，讓每位信眾都能順利參拜。此外，鑾轎由民權路口左轉進入民族路，至起駕天后宮前往開化寺的路段約300公尺，為歷年人潮聚集熱點；警方特別呼籲民眾切勿於該路段「鑽轎底」，以維護安全。

大甲媽祖鑾轎今日進入彰化，警方已在熱區永樂街部署。圖／警方提供