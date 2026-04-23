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大甲媽回鑾 彰化福德國小學生「奉茶」、中英文宣導垃圾減量
大甲媽遶境進香回鑾今晚駐駕彰化縣北斗鎮奠安宮，沿線永靖鄉、員林鎮等民眾也都準備餐點、提供休息站迎接香客，永靖鄉福德國小學生也在慈濟環保站為香客奉茶，還進行中英文導覽解說，並向香客推廣「減塑生活」，呼籲香客在遶境過程中也能落實垃圾減量。
頂新和德文教基金會、永北社區發展協會、成美文化園和永靖鄉共好協會今天設有「環保香客服務中心」，免費提供香客食住，包含「頂新大樓」和「永靖慈濟環保站」兩個據點，提供福慧床、素膳、環保餐具、洗潔劑、充電設備等，讓香客補充體力。
永靖鄉民總動員投入香客服務工作，甚至還有遠從基隆報名來永靖參加的志工，而鄉內福德國小師生也在校長卓鴻賓帶領下，5年級13位學生與熱心家長一起參與這場年度宗教盛事，到慈濟環保站為香客奉茶。
福德國小小朋友也規畫了「小小說書人」故事分享，包括中英文導覽解說，及生動的「英語讀者劇場」表演，吸引香客駐足觀賞，還展示了學生為籌措畢業圓夢公益計劃所設計的文創商品，利用在地資源製作的「天然保柚洗潔劑」和「桔光果醬」，更趁機宣傳「永續食物」理念。
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