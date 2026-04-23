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媽祖喜歡小朋友！大甲媽鑾轎「第26年」進彰化埤頭鄉立幼兒園 …躦轎腳增智慧
大甲媽遶境進香回鑾今進入彰化縣，中午前抵達埤頭鄉到埤頭鄉立幼兒園；鎮瀾宮董事長顏清標說，今年第二十六年到鄉幼，媽祖很慈悲、很喜歡小朋友，現在人生得少，小朋友都是國家主人翁，媽祖會保佑平安長大。
大甲媽鑾轎從西螺大橋凌晨走進溪州鄉，途經鎮威宮、育善寺稍作停留就繼續前進，上午到達埤頭鄉立幼兒園，鄉長杜懿彩等人接駕和歡迎。老師和家裡信奉媽祖的鄉幼小朋友排隊躦轎腳。顏清標表示，大甲媽很喜歡小朋友，這是第二十六年到埤頭鄉幼給小朋友躦轎腳來增智慧、會讀書。
顏清標說，埤頭鄉長、鄉幼園長和老師都很辛苦也很有心照顧幼童，媽祖會庇佑幼兒園小朋友平安長大，鄉長和園長都平安健康，大甲媽到鄉幼之外也將前往合興宮，會庇佑埤頭鄉和諧順利，大小朋友都平安。
顏清標又說，時代不同了，現代人生1個、兩個孩子，個個都像寶一樣，像站他身邊的孩子都長得很「古睢」，都是國家主人翁，大甲鎮瀾兒童家園每天都有7、8百個孩子進進出出，媽祖很慈悲很喜歡孩子，來躦轎腳可以增加智慧，最重要的是生長過程平安。
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