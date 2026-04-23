大甲媽24日回鑾進彰化市 大埔路實施彈性交管及禁停維護秩序

大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾，預定明天（24日）傍晚將從花壇鄉彰員路進入彰化市大埔路段，彰化警分局維護交通秩序及用路人安全，公告從24日0時起至25日24時實施交通管制，但實際管制時段將視遶境隊伍進入大埔路段時間及現場交通狀況，採取彈性管制車輛進入方式。

彰化市大埔路的商店及住家密集，平時車流量也大，每年大甲媽祖遶境回鑾時，沿途很多宮廟及接轎團體即分路段接轎，整條大埔路擠得都是人潮，根本無法通行，過去甚至發生接轎團體發生爭抬鑾轎衝突，警方即列為衝突熱點之一，均部署大批警力戒護及維護交通秩序。

警方指出，由於大埔路段去年畫設人行道及停車區標線，車輛停放位置較貼近車道，恐影響遶境隊伍通行及安全，也可能因人潮聚集造成停放車輛受損風險。因此，今年持續採「禁止（臨時）停車」措施，並已提前向沿線商家及住戶加強宣導，管制期間也將派員到場協助勸導移車。

彰化分局表示，雖然今年大埔路交通管制是從4月24日0時起至4月25日24時，但警方也考量到商店及住戶的通行需求，不是48個小時都管制車輛通行及停車，實際管制時段將視遶境隊伍進入大埔路段時間及現場交通狀況，採取彈性管制車輛進入方式，以降低交通壅塞情形，避免車流滯留影響通行。

彰化分局強調，大甲媽回鑾大埔路期間，將編排警力加強交通疏導，並依現場狀況指揮引導車輛改道，請民眾提前規劃行車路線，配合警方指揮，共同維護遶境活動順利進行與交通安全。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾，預定明天（24日）傍晚將從花壇鄉彰員路進入彰化市大埔路段，彰化警分局維護交通秩序及用路人安全，公告從24日0時起至25日24時實施交通管制，並由員警告知商家。圖／警方提供

大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾，預定明天（24日）傍晚將從花壇鄉彰員路進入彰化市大埔路段，彰化警分局維護交通秩序及用路人安全，公告從24日0時起至25日24時實施交通管制，並由員警告知商家。圖／警方提供