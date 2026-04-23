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影／大甲媽起駕後意外頻傳…因扶轎2人喪親「未對年」？民俗專家闢謠
大甲媽遶境進香起駕至今出現數次意外，上轎典禮千里眼神像落地，起駕時，鎮瀾宮董事長顏清標疑似踩空險滑倒，鑾轎在彰化發生兩波激烈衝突，多警受傷，20日抵達新港奉天宮時，彌勒佛神像翻落。有網友說這些現象可能與顏清標、立法院副院長江啟臣二人親屬逝世未滿一年，二人扶轎有關；民俗專家廖大乙斥為無稽之談，他說神明最怕不忠不孝、不仁不義、背骨的人，祂不會去怕什麼家裡往生的。
廖大乙表示，網路瘋傳什麼顏董跟江副院長扶轎，他們家裡有人往生，他們都還沒對年，所以要出門千里眼就跌倒。彰化第4年打架，鑾轎要入新港奉天宮彌勒又跌倒，這就是凡事必有預兆；網路瘋傳說他們兩個就是戴孝、披麻戴孝還沒對年，不適合扶轎。
廖大乙說這是網路瘋傳內容，這是無稽之談，因為每一尊神明都是人往生去做神，所以神明不會去忌諱什麼家裡喪事。出殯以後大家去廟裡繞一繞、逛一逛，或是去大賣場逛一逛就清淨了，其實這都是以訛傳訛，大家不要迷信。
他說因為凡事有前兆，大家要了解神明最怕的是不忠不孝、不仁不義、背骨的人，祂不會去怕什麼家裡往生的，都無稽之談。他說大家千萬不要以訛傳訛，大家只要正心正氣，一路跟隨媽祖，大家保平安。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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