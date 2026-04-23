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暌違21年「雙媽會」！大甲媽停駕六房媽紅壇 信眾感動見證

聯合報／ 記者陳雅玲黃于凡／連線報導
大甲媽祖遶境進香回程，昨凌晨停駕雲林土庫六房媽紅壇，形成「雙媽會」，距離上次兩個媽祖相會已逾廿年。圖／翻攝自中華民國六房媽會官網
大甲媽祖遶境進香回程，昨凌晨停駕雲林土庫六房媽紅壇，形成「雙媽會」，距離上次兩個媽祖相會已逾廿年。圖／翻攝自中華民國六房媽會官網

大甲媽祖遶境進香北返，昨凌晨四時許媽祖鑾轎在雲林土庫鎮過港股的六房媽紅壇停駕，形成「雙媽會」，而距離上次大甲媽和六房媽相會已隔廿一年，六房媽紅壇的七十五歲志工說，真的很感動，「希望大甲媽常常來看大家」。

前晚十時四十五分於嘉縣新港奉天宮舉行回駕典禮，媽祖鑾轎隨即起駕回鑾，廟前廣場鞭炮齊鳴、鑼鼓喧天，也吸引近萬人齊聚，信眾列隊跪伏等待鑽轎；昨凌晨進入雲林縣，遶境元長鄉、虎尾鎮、西螺鎮，晚間駐駕於西螺福興宮。

大甲媽遶境昨第五日，凌晨四時多抵達土庫，在六房媽土庫紅壇停駕，不少人半夜聚集等待見證這場盛會。一名隨香信徒開心說「這是新路線嗎？」六房媽紅壇的七十五歲志工說，第一次見證大甲媽停駕六房媽紅壇，不知道還能不能等到下一個廿幾年，真的非常感動與興奮，希望大甲媽常常來看大家。

中華民國六房媽會理事長徐萬成表示，上次大甲媽與六房媽「雙媽會」是在二○○五年，同樣在土庫股輪值紅壇、距離現在紅壇不到一百公尺，而當時紅壇在大甲媽遶境回程路線上，這次則不在預定路線，「大甲媽回鑾能前來看看大家，真的非常高興、感動」。

徐萬成也說，今年六房媽將在五月卅一日早上六時半發炮過爐，從土庫股過港紅壇過爐到斗南五間厝股，歡迎各界一起來感受六房媽過爐盛況。

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