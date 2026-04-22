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大甲媽起駕回鑾 新港奉天宮萬人送駕鑽轎底盛況空前

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
大甲媽昨晚起駕回鑾，新港奉天宮擁萬人送駕盛況空前。圖／嘉義縣政府提供
大甲媽昨晚起駕回鑾，新港奉天宮擁萬人送駕盛況空前。圖／嘉義縣政府提供

大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香活動完成重頭戲祝壽大典後，昨晚10時45分在新港奉天宮舉行回駕典禮，媽祖鑾轎正式起駕回鑾，現場聚集大批隨香信眾與陣頭，廟前廣場鞭炮齊鳴、鑼鼓喧天，今年回鑾吸引近萬人齊聚，沿途信眾列隊跪伏等待鑽轎，場面熱鬧壯觀。

回駕典禮開始前，各陣頭及信徒依序向奉天宮媽祖辭駕，展現傳統禮俗。典禮中由大甲鎮瀾宮董事長顏清標跪讀祝文，並依古禮進行獻花、獻果與獻財帛儀式，氣氛莊嚴隆重，媽祖金身安座時，信徒爭相觸摸祈福，合力將媽祖神尊送上鑾轎，象徵護駕回程。

嘉義縣長翁章梁、立委陳冠廷及新港奉天宮董事長何達煌等人到場參與，隨後於殿外共同點燃起馬炮，在香燈腳與地方民眾夾道恭送下，媽祖鑾轎緩緩啟程，正式展開回鑾行程，今年回程開放鑽轎腳，信眾列隊趴在地上等待，鑾轎隊伍行進過程順利，北上回鑾鎮瀾宮。

翁章梁表示，大甲媽祖蒞臨新港奉天宮已邁入第39年，是地方重要信仰及文化，具有深遠的社會影響力，信眾在跟隨遶境過程中，能將對神明的虔誠期待轉化為內在力量，藉此排解困擾、獲得心靈慰藉，也期盼透過這項重要的民俗文化活動，為各界傳遞平安與希望。

大甲媽昨晚起駕回鑾，信徒爭相觸摸祈福，合力將媽祖神尊送上鑾轎。圖／嘉義縣政府提供
大甲媽昨晚起駕回鑾，信徒爭相觸摸祈福，合力將媽祖神尊送上鑾轎。圖／嘉義縣政府提供

大甲媽昨晚起駕回鑾，大甲鎮瀾宮董事長顏清標及嘉義縣長翁章梁扶轎。圖／嘉義縣政府提供
大甲媽昨晚起駕回鑾，大甲鎮瀾宮董事長顏清標及嘉義縣長翁章梁扶轎。圖／嘉義縣政府提供

大甲媽昨晚起駕回鑾，信徒爭相觸摸祈福，合力將媽祖神尊送上鑾轎。圖／嘉義縣政府提供
大甲媽昨晚起駕回鑾，信徒爭相觸摸祈福，合力將媽祖神尊送上鑾轎。圖／嘉義縣政府提供

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖

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