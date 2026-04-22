大甲媽起駕回鑾 新港奉天宮萬人送駕鑽轎底盛況空前

大甲媽祖遶境進香今進入第5天，昨深夜自嘉義縣新港鄉奉天宮起駕回程，今清晨4時多大甲媽鑾駕在土庫過港股六房媽紅壇停駕，距離上次「雙媽會」已相隔21年，有信徒說，這是大甲媽「新路線」、「走這麼多年，第一次到六房媽紅壇」，六房媽紅壇一名75歲志工表示，不知道還能不能等到下一個20幾年，真的很感動。

2026-04-22 10:10