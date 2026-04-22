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大甲媽遶境最操部位曝光小腿奪冠 上肢頸部疲勞來自背包所致

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
香客因背負許多隨身物品，導致上肢與頸部疲勞，前來接受弘光科大物治系學生貼紮服務。圖／弘光科大提供
香客因背負許多隨身物品，導致上肢與頸部疲勞，前來接受弘光科大物治系學生貼紮服務。圖／弘光科大提供

2026大甲媽祖遶境目前進入第5天，對香客體能是一大考驗，沿途台中、彰化、西螺等地預計維持高溫，最高可能超過32°C，弘光科技大學物理治療系副教授楊文傑表示，目前率領18名學生組成「與神同行勇腳防護隊」，在大肚區設站為香客提供專業運動貼紮服務，僅起駕首日就服務達400人次

弘光物治系「勇腳防護隊」師生統計發現，4月18日在台中市大肚區沙田路設立服務站，該點距離起駕點約30公里，香客步巡首日最常見小腿痠痛、關節腫脹等問題，更有長輩強忍水泡前行，分析數據發現，參與者年齡橫跨10歲至88歲，平均年齡44歲，其中以34歲至54歲的中壯年族群為服務主力，顯示宗教盛事吸引跨世代參與。

參加大甲媽祖遶境進香活動長途跋涉，在防護需求部位調查中，「小腿」位居首位（39%），其次為膝蓋、肩膀與頸部；弘光科大副教授楊文傑指出，長時間行走使下肢關節與肌肉承受極大壓力，而上肢與頸部的疲勞多來自背負行囊所致。

香客求助目的以「緩解局部疼痛」占55%為最大宗，其次為改善肌肉緊繃；超過95%的香客在接受服務後表示身體狀況有明顯改善，凸顯專業防護在長途宗教盛事中的迫切需求。楊文傑並叮嚀，「媽祖遶境年年有，量力而為最重要。」若肌肉、關節有明顯疼痛，切勿強忍走完全程，應立即尋求醫療協助。

楊文傑指出，香客若在途中發生急性拉傷或扭傷，建議依循「PRICE」五大原則處理，保護（Protect）先檢查傷勢並固定患部，休息（Rest）停止活動至安全處，冰敷（Ice），每10至20分鐘冰敷以抑制發炎，壓迫（Compression），利用彈性繃帶止血抑腫，抬高（Elevation），將受傷處抬高過心臟位。

楊文傑分享，帶領學生走出校園實作，除了精進技術，更能學習與民眾溝通。他觀察到許多民眾僅著一般便鞋就上路，缺乏吸震與包覆，導致站點出現10多位水泡、破皮患者。他提醒後續加入的香客，應穿著透氣、緩震的鞋款及運動壓縮服裝。

弘光科大物治系師生組成「與神同行勇腳防護隊」，提供香客專業的運動貼紮服務。圖／弘光科大提供
弘光科大物治系師生組成「與神同行勇腳防護隊」，提供香客專業的運動貼紮服務。圖／弘光科大提供

弘光科大物治系師生統計，香客在貼紮部位需求的調查中，「小腿」需求位居首位，佔39%。圖／弘光科大提供
弘光科大物治系師生統計，香客在貼紮部位需求的調查中，「小腿」需求位居首位，佔39%。圖／弘光科大提供

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖

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