睽違21年！大甲媽土庫六房媽雙媽會 信徒感動喊：人生能有幾個20年

大甲媽祖遶境進香今進入第5天，昨深夜自嘉義縣新港鄉奉天宮起駕回程，今清晨4時多大甲媽鑾駕在土庫過港股六房媽紅壇停駕，距離上次「雙媽會」已相隔21年，有信徒說，這是大甲媽「新路線」、「走這麼多年，第一次到六房媽紅壇」，六房媽紅壇一名75歲志工表示，不知道還能不能等到下一個20幾年，真的很感動。

大甲媽鑾駕昨深夜起駕後，清晨4時多抵達土庫，在六房媽土庫紅壇停駕，因為非常難得，半夜就已聚集許多信徒見證這場盛會。

有隨香信徒表示，「走大甲媽這麼多年，第一次到六房媽紅壇」、「這是新路線嗎？」「此刻，就是經典，雙媽會」。六房媽紅壇一名75歲志工表示，她第一次見證大甲媽停駕六房媽紅壇，不知道還能不能等到下一個20幾年，真的非常的感動興奮，希望大甲媽常常來看大家。

中華民國六房媽會理事長徐萬成表示，上次大甲媽與六房媽「雙媽會」是在2005年，同樣在土庫股輪值紅壇，距離現在紅壇不到一百公尺，當時紅壇在大甲媽遶境回程路線上，這次則不在預定路線，大甲媽回鑾能前來看看大家，真的非常高興、感動。今年六房媽緊接著將在5月31日早上6點半發炮過爐，從土庫股過港紅壇過爐到斗南五間厝股，歡迎大家一起來感受六房媽過爐盛況。

大甲媽祖遶境進香隊伍回程中，媽祖鑾駕上午在雲林虎尾境內，行經之處許多信徒在自家門口設香案迎接，虎尾鎮鑽轎底民眾大排長龍，媽祖鑾駕預計晚上將駐駕西螺福興宮。

大甲媽鑾駕今晨停駕雲林土庫六房媽紅壇，距離上一次雙媽會已逾20年。圖／張宏誼提供

ㄈ大甲媽鑾駕今晨停駕雲林土庫六房媽紅壇，距離上一次雙媽會已逾20年。圖／張宏誼提供