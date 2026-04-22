廣角鏡／為大甲媽祝壽 萬人朝聖奉天宮

大甲媽遶境進香隊伍前天（18日）下午進入彰化市，晚間近10點鑾駕經自強路，陳姓男子等人衝破封鎖線，員警上前制止爆發推擠衝突卻被打傷；警方逮捕涉襲警4名男子，陳男昨晚被羈押禁見，葉男、柯男被聲押禁見，另一名葉男限制住名，自行到場的曾男被請回。

2026-04-20 23:40