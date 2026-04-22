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廣角鏡／為大甲媽祝壽 萬人朝聖奉天宮

聯合報／ 記者黃于凡
圖／嘉義縣政府提供
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大甲媽祖遶境進香抵達目的地嘉義縣新港鄉奉天宮，昨天上午舉行重頭戲媽祖祝壽大典，上萬名信徒守在廟前（上圖），嘉義縣長翁章梁鎮瀾宮董事長顏清標、奉天宮董事長何達煌等人率領參拜，且今年將傳統「豬羊份」祭品改為「平安糕」，大幅減少祭祀豬隻，祭典後也分送平安糕給信徒。大甲媽昨晚啟程回鑾，預計今晚駐駕雲林西螺鎮福興宮

圖／嘉義縣政府提供
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鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖 翁章梁 奉天宮 福興宮 顏清標

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