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大甲媽祝壽大典登場 嘉義新港奉天宮湧上萬信徒朝聖
大甲鎮瀾宮一年一度宗教盛事4月17日起駕，展開九天八夜繞境，昨天抵達嘉義縣新港鄉奉天宮，今早舉行重頭戲媽祖祝壽大典，上萬名信徒守候在奉天宮旁，嘉義縣長翁章梁、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、奉天宮董事長何達煌等人率眾人虔誠參拜，場面盛大莊嚴。
鎮瀾宮大甲媽到新港邁入第39年，翁章梁昨天至新港崙子大橋接駕，一路將媽祖鑾轎請進嘉縣新港鄉。今日早上舉行祝壽大典，儀式全程2小時，主祭率領在場數萬信徒一起遵循古禮，為媽祖上香、獻花、獻果、誦經及行三跪九叩禮，祝賀媽祖萬壽無疆。
廟方表示，今年媽祖遶境的一大變革為祝壽大典傳統「豬羊份」祭品改為「平安糕」，此舉大幅減少祭祀豬隻，由原先數十頭豬隻減少為二頭豬，祭典後分送平安糕，放在點心站提供給信徒享用，盼信徒在大甲媽的庇佑下，一整年平安順利、步步「糕」升。
顏清標說，今晚大甲媽即將回鑾，歡迎大家到大甲給廟方請客，很多人分送點心、做善事，這個就是善，謝謝志工及工作人員，內心只有感謝再感謝。何達煌說，祝壽大典圓滿成功，天氣非常好，而且陽光都沒有曬在眾人身上，感謝媽祖婆與天公伯保佑。
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