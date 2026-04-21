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大甲媽23日回鑾 南彰化3鄉鎮超前部署北斗提前清運垃圾

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大甲媽本月23日回鑾，首日經過和駐駕的3個南彰化鄉鎮都做好準備。記者劉明岩／攝影
大甲媽本月23日回鑾，首日經過和駐駕的3個南彰化鄉鎮都做好準備。記者劉明岩／攝影

大甲媽遶境進香隊伍預計本月23日凌晨回鑾進入彰化縣境，沿溪州、埤頭鄉北上，晚間駐駕北斗奠安宮，北斗鎮公所通知鎮民提早清運家戶垃圾，溪州和埤頭兩鄉維持不變。

北斗鎮公所今表示，大甲媽大概下午兩點後抵達北斗鎮，從斗苑路往市區前進，傍晚約6點以後才會到奠安宮，斗苑路北上路邊的迎接大甲媽鑾轎與隨香信眾攤位相當多，屆時人潮可觀，鎮公所過去因應媽祖遶境多次調整清運垃圾時間，今年不例外，改到下午兩點起清運家戶垃圾，至於鎮民關心定點收集垃圾時間則不調整，放置在媽祖遶境必經宮廟外的定點垃圾桶會在24日媽祖起駕後清運。

溪州鄉公所指出，大甲媽回鑾隊伍23日凌晨從西螺大橋到溪州鄉水尾村，最快中午12點到埤頭合興宮駐蹕休息，不會跟溪州鄉下午清運垃圾時間衝突。埤頭鄉清潔隊說，大甲媽遶境進香隊伍上午來埤頭鄉，下午離開，也不影響埤頭鄉清運垃圾時間。

今年媽祖進香發生信眾亂丟垃圾造成在地居民、鄉鎮公所困擾的狀況，北斗等鄉鎮公所和清潔隊都表示，會放置公用垃圾桶，並在媽祖遶境進香隊伍離開後派員清理環境，但也希望信眾參與媽祖活動，能實踐媽祖公益慈悲精神，做到垃圾入桶別亂丟。

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖

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