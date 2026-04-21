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信眾擠爆為大甲媽祖祝壽 新港奉天宮分贈平安糕
大甲媽祖昨晚駐駕新港奉天宮，今天上午舉行祝壽大典，廟方今年以平安糕取代豬肉分給信眾，廟內外擠滿祝壽的信眾，虔誠向媽祖祈求平安幸福；大甲媽預定今晚10時45分回鑾。
典禮儀式在奉天宮前搭祭台舉行約2小時，依序鳴炮奏樂、獻迎神舞、恭讀「祝天上聖母壽誕祝文」、行三跪九叩禮、獻疏文；嘉義縣長翁章梁、花蓮縣徐榛蔚、民進黨秘書長徐國勇、民進黨立委陳冠廷、國民黨立委顏寬桓、林倩綺、傅崑萁參與祭典，祈願媽祖萬壽無疆。
典禮結束前大甲鎮瀾宮董事長顏清標「搏杯（擲筊）」請示媽祖回鑾時間，獲媽祖指示今晚10時45分回鑾。顏清標致詞時感謝新港家家戶戶款待大甲媽的信眾，邀請大家農曆3月23日媽祖誕辰時，到大甲讓他們請客。
徐國勇說，他代表民進黨黨主席、總統賴清德與會，媽祖神威顯赫，祈求國泰民安、風調雨順，大家身體健康。
翁章梁表示，非常高興看見大家來到新港奉天宮，用虔誠的心來為媽祖祝壽，三月時很多人到嘉義參加台灣燈會，給燈會很大的支持，在這裡跟大家感謝，希望媽祖保庇嘉義繼續發展，台灣平安，大家萬事如意。
典禮結束後，信眾紛紛湧上祭台爭搶祭祀用的鮮花，要帶回家保平安，讓奉天宮工作人員相當緊張，一直廣播叫大家離開，避免祭台倒了。
奉天宮表示，往年祝壽大典都會屠宰一、二十頭豬羊，今年基於環保只用3隻豬祭拜，原本典禮結束後，會將豬羊分割成小塊，讓信眾帶回家，由於豬肉不多，就以平安糕取代豬肉分給信眾。
台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動17日晚起駕，昨天下午抵達嘉義新港駐駕奉天宮，今晚回鑾，26日回到大甲鎮瀾宮安座。
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