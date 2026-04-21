大甲媽遶境彰化爆衝突 議會民進黨團譴責暴力、挺警執法

大甲媽祖遶境18日行經彰化市自強路爆發推擠衝突，造成3名員警受傷，事件引發關注。民進黨彰化縣議會黨團今召開記者會，譴責暴力行為，要求強化執法與檢討遶境秩序；警方也表示已啟動檢討機制，針對後續行程加強部署。

民進黨團總召李俊諭指出，第一線員警在維護秩序時屢遭波及，滋事者公然挑戰公權力，已非單純宗教活動衝突，呼籲政府展現執法決心，對相關團體追查到底，並表達對員警的全力支持。

縣議員賴清美表示，警察是維持社會秩序的核心力量，對於暴力行為應零容忍，縣府與警檢單位須嚴正執法，避免類似事件在回程再次發生，確保人員安全。

縣議員莊陞漢也說，彰化長期以來宗教多元且相互包容，但媽祖遶境期間衝突頻傳，問題不應僅靠增加警力解決。他主張應從活動本質進行檢討，包含主辦單位是否調整遶境方式與動線，避免資源過度耗費，也降低有心人士趁機滋事的空間。

彰化縣警局刑大副大隊長唐國維說，4月20日警局已召集各分局及相關科室主管檢討勤務，針對鑾轎周邊護駕及接轎點強化警力部署，並對滋事行為依法究辦，防止衝突再度擴大。