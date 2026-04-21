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大甲媽遶境彰化衝突3警傷 共1嫌收押、3嫌限居
大甲媽進香隊伍在彰化市發生接轎衝突，3員警受傷，除涉案陳男收押禁見，彰檢昨天諭知葉男限制住居，另認柯男及葉男的胞兄也涉傷害等罪嫌重大，聲押禁見，法院深夜裁定限居。
台中大甲鎮瀾宮媽祖17日晚間展開9天8夜遶境進香，媽祖神轎18日深夜行經彰化市自強路段時，身穿橘衣團體推打警方，造成彰化縣警察局彰化分局蕭姓偵查隊長鼻梁斷裂、邱姓分隊長及黃姓偵查佐擦挫傷，警方當場逮捕滋事21歲陳姓男子，並持續追緝涉案犯嫌。
陳男被查獲攜帶毒品咖啡包、愷他命菸，且有幫派註記及多項刑案資料，檢察官19日複訊後認其涉傷害、妨害秩序等罪嫌重大，且有勾串共犯、湮滅證據之虞，向彰化地方法院聲請羈押禁見獲准。
警方19日下午前往台中市將涉案21歲柯姓男子、25歲及21歲葉姓兄弟拘提到案，移送彰化地方檢察署偵辦。警方表示，3人分別有毒品、妨害秩序等前科，與陳姓男子都是某宮廟成員。
檢察官昨天複訊後，諭知葉姓弟弟限制住居，柯姓男子及葉姓哥哥涉犯傷害及妨害公務等罪嫌重大，有勾串共犯及湮滅證據之虞，向法院聲押禁見，法院認尚無羈押必要，裁定2人限制住居。另有1名曾姓被告昨天自行到地檢署說明，檢察官訊問後諭知請回。
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