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連長罵台日混血軍訓役男「死日本鬼子」、「畜生」 遭調職移送法辦

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大甲媽遶境彰化零暴力破功…1人准押2人聲押1人限居

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台中市大甲鎮瀾宮媽祖遶境前晚行經彰化市，有宮廟人士爭抬鑾轎引發衝突，三名警察受傷。記者劉明岩／攝影
台中市大甲鎮瀾宮媽祖遶境前晚行經彰化市，有宮廟人士爭抬鑾轎引發衝突，三名警察受傷。記者劉明岩／攝影

大甲媽遶境進香隊伍前天（18日）下午進入彰化市，晚間近10點鑾駕經自強路，陳姓男子等人衝破封鎖線，員警上前制止爆發推擠衝突卻被打傷；警方逮捕涉襲警4名男子，陳男昨晚被羈押禁見，葉男、柯男被聲押禁見，另一名葉男限制住名，自行到場的曾男被請回。

大甲媽前晚遶境彰化市「西勢仔」地區，行經自強路一帶發生推擠，陳男等人衝破封鎖線，員警上前制止並隔開，未料彰化警分局偵查隊長蕭登元被打斷鼻梁，鮮血直流，邱姓分隊長、黃姓偵查佐擦挫傷，均送醫救治，警方控制場面逮捕動手的陳男，在他身上搜出數包毒品咖啡包及Ｋ他命。

警方鎖定涉襲警的陳姓、葉姓兄弟和柯姓男子，19日拘提到案，查出陳等四人是某宮廟邀請外地人士，宮廟已與警方簽自律公約，外地人士仍鬧事，警方分依妨害公務、傷害、妨害秩序、毒品罪移送。

檢署官陳振義偵訊陳男、葉姓兄弟、柯男，陳男經訊問後，認涉嫌傷害及妨礙秩序等罪嫌重大，有勾串共犯及湮滅證據之虞，19日下午3點向法院聲請羈押禁見，經法院訊問後，當天晚間7點許准押禁見。

經訊問葉姓哥哥、柯男，均認傷害及妨礙公務等罪嫌重大，有勾串共犯及湮滅證據之虞，聲押禁見，葉姓弟弟限制住居，自行到場的曾男經訊問後請回。

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖

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