聽新聞
0:00 / 0:00
大甲媽遶境彰化零暴力破功…1人准押2人聲押1人限居
大甲媽遶境進香隊伍前天（18日）下午進入彰化市，晚間近10點鑾駕經自強路，陳姓男子等人衝破封鎖線，員警上前制止爆發推擠衝突卻被打傷；警方逮捕涉襲警4名男子，陳男昨晚被羈押禁見，葉男、柯男被聲押禁見，另一名葉男限制住名，自行到場的曾男被請回。
大甲媽前晚遶境彰化市「西勢仔」地區，行經自強路一帶發生推擠，陳男等人衝破封鎖線，員警上前制止並隔開，未料彰化警分局偵查隊長蕭登元被打斷鼻梁，鮮血直流，邱姓分隊長、黃姓偵查佐擦挫傷，均送醫救治，警方控制場面逮捕動手的陳男，在他身上搜出數包毒品咖啡包及Ｋ他命。
警方鎖定涉襲警的陳姓、葉姓兄弟和柯姓男子，19日拘提到案，查出陳等四人是某宮廟邀請外地人士，宮廟已與警方簽自律公約，外地人士仍鬧事，警方分依妨害公務、傷害、妨害秩序、毒品罪移送。
檢署官陳振義偵訊陳男、葉姓兄弟、柯男，陳男經訊問後，認涉嫌傷害及妨礙秩序等罪嫌重大，有勾串共犯及湮滅證據之虞，19日下午3點向法院聲請羈押禁見，經法院訊問後，當天晚間7點許准押禁見。
經訊問葉姓哥哥、柯男，均認傷害及妨礙公務等罪嫌重大，有勾串共犯及湮滅證據之虞，聲押禁見，葉姓弟弟限制住居，自行到場的曾男經訊問後請回。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。