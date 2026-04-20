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大甲媽進香衝突彰化3警受傷 2嫌聲押禁見

中央社／ 彰化20日電

大甲媽進香隊伍在彰化發生接轎衝突，3名員警受傷，除落網的陳姓男子，警方在台中另逮捕3人，彰檢複訊後認其中2人傷害等罪嫌重大，聲押禁見；另有1人今天自行到場說明請回。

台中大甲鎮瀾宮媽祖17日晚間展開9天8夜遶境進香，媽祖神轎18日深夜行經彰化市自強路段時，身穿橘衣團體推打警方，造成彰化分局蕭姓偵查隊長鼻梁斷裂、邱姓分隊長及黃姓偵查佐擦挫傷，警方當場逮捕滋事21歲陳姓男子，並持續追緝涉案犯嫌。陳男昨天遭收押禁見。

警方昨天下午持拘票前往台中市大肚區，將21歲柯姓男子、25歲及21歲葉姓兄弟拘提到案，依刑法恐嚇、妨害公務等罪移送台灣彰化地方檢察署偵辦，並建請羈押。

彰化縣警察局彰化分局今天表示，3人分別有毒品、妨害秩序等前科，與陳姓男子都是某宮廟成員，彼此熟識。

彰檢晚間說明，檢察官複訊後，認為柯姓被告及葉姓哥哥涉犯傷害及妨害公務等罪嫌重大，有勾串共犯及湮滅證據之虞，向彰化地方法院聲請羈押禁見，葉姓弟弟則限制住居。

另外，同一宮廟的曾姓被告今天主動到地檢署說明，經檢察官訊問後諭知請回。

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖

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