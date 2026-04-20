大甲媽遶境抵新港 萬人空巷鑽轎腳祈平安

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境活動，今天下午1時47分抵達雲嘉交界處的崙子大橋。嘉義縣長翁章梁、鎮瀾宮董事長顏清標、奉天宮董事長何達煌等人扶轎，在信眾的簇擁下將媽祖鑾轎請進新港鄉。隨後於崙子橋頭舉行隆重的迎駕儀式，大批信眾虔誠跪地鑽轎腳祈福，現場場面浩大。

翁章梁表示，大甲媽祖遶境39年，今年出巡主題是「善」，眾人帶著同一個信念前行，只有媽祖能讓台灣許多分歧不見，大家走向同一個價值與道路。

今年遶境由顏清標、副董事長鄭明坤親自扶轎進入嘉義，縣長翁章梁、前縣長陳明文、奉天宮董事長何達煌及民意代表、地方首長皆出席接駕。雖然烈日當頭，但信眾熱情不減，沿途不少新港鄉親設攤提供西瓜、炒麵與運動飲料等善食補充體力。知名藝人任賢齊也現身遶境行列，與上萬名信眾共同感受信仰的力量。

翁章梁說，在接駕過程中看到許多信眾同樣踏著這條「善」的路，大家朝著同一個方向前進，這是只有媽祖才有的感召力。他表示，媽祖把台灣許多紛紛擾擾都帶到她的腳步下，讓大家腳步一致，並祈求媽祖庇佑世界受苦受難的人民，讓世界更平穩、和平，台灣合境平安。

何達煌表示，來到新港歡迎大家自在地吃，絕對不會吃不夠，媽祖一定會保佑大家身體健康。他提到，翁章梁努力將台積電帶到嘉義，相信在媽祖保佑下地方會越來越好。今年預估有百萬名信眾參與，感謝鎮瀾宮與奉天宮團隊的辛勞，更鼓勵大家多做善事，讓社會更和諧。

顏清標表示，要感謝的話千言萬語道不盡，特別針對行程延誤向信眾致歉。他指出，今年由於參與人數眾多、沿途點心站也比往年增加，導致在彰化路段就延誤了6、7個小時，讓大家等候多時感到很不好意思。他表示，看到大家這麼有心在烈日下守候，內心非常感動，並祈求台灣平安、世界和平。

迎駕儀式結束後，媽祖鑾轎遶行村庄，沿途信眾綿延不絕。依據行程安排，明天上午將於奉天宮舉行祝壽大典，晚間正式起駕回鑾。

知名藝人任賢齊（左三）也現身遶境行列，與上萬名信眾共同感受信仰的力量。圖／嘉義縣政府提供

今年遶境烈日當頭，信眾熱情不減，知名藝人任賢齊（左三）也現身遶境行列，與上萬名信眾共同感受信仰的力量。圖／嘉義縣政府提供

媽祖鑾駕在眾人簇擁下緩緩進入新鄉崙子橋頭舉行隆重的迎駕儀式，現場場面浩大。圖／嘉義縣政府提供

善心人士提供６千紅豆餅供香客取用。記者李宗祐／攝影

沿途也有攤商趁機做生意。記者李宗祐／攝影

鎮瀾宮董事長顏清標特別針對行程延誤向信眾致歉。記者李宗祐／攝影

顏清標等人扶轎進入嘉義，縣長翁章梁出席接駕。圖／嘉義縣政府提供

新港鄉民迎接大甲媽沿途設攤提供西瓜、炒麵與運動飲料等善食補充體力。記者李宗祐／攝影

今年遶境由顏清標、副董事長鄭明坤扶轎進入嘉義，縣長翁章梁、前縣長陳明文、奉天宮董事長何達煌及民意代表、地方首長皆出席接駕。圖／嘉義縣政府提供

大甲媽鑾轎跨越崙子大橋，萬名信眾烈日下跪迎祈求合境平安。記者李宗祐／攝影

嘉義縣長翁章梁表示，大甲媽祖遶境今年主題是「善」，眾人帶著同一個信念前行，只有媽祖能讓台灣許多分歧不見，大家走向同一個價值與道路。圖／嘉義縣政府提供