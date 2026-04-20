大甲媽祖走新大橋到嘉義 昨推擠風波標董發話：媽祖大家ㄟ！

大甲媽祖遶境活動今天進入第3天，媽祖鑾駕昨晚8點10分通過西螺大橋進入雲林，鑾轎駐駕西螺福興宮今天凌晨起駕，連夜趕路，今天下午1時30分從雲嘉交界新完工的元長橋崙子大橋進入嘉義縣。

大甲媽祖轎今天沿著西螺、虎尾、土庫，下午約1時30分抵雲嘉交界的元長鄉，由縣長張麗善親迎媽祖步上新完工的大橋，走到嘉義縣交界處，再將神轎交給嘉義縣長翁章梁，「媽祖走新橋」盡管天熱，許多信徒汗流夾背但也顯得心情愉悅，紛紛在橋上拍照留念。

張麗善指出，崙子大橋是媽祖每年抵目的地前的必經大橋，有「朝聖大橋」之稱，分兩期施工，第一期北上車的兩線道趕在大甲媽祖來之前完工，所以今年媽祖可走新橋到新港，她感謝縣府團隊辛苦完成這項神聖任務。

大甲媽祖預定晚上駐駕新港奉天宮，22日凌晨1時登轎再從崙子大橋回鑾。

由於昨天縣長張麗善在西螺大橋接駕，並和顏清標一起掌轎，卻在橋上發生西螺鎮長廖萍在水群中被推擠事件。對此風波，鎮瀾宮董事長顏清標今天離開雲林前受訪時指出，西螺大橋施工兩邊都圍起來，人又很多擠得不透風，他在轎中間，也不知道有誰過來拜。

顏清標笑說，西螺大橋長兩公里，橋因施工圍起來變窄加上人多，他都墊著腳走，走到都快跛腳了。他話鋒一轉，說鎮瀾宮感謝這麼多雲林人熱情款待，準備很多東西，媽祖是大家的，不論誰來拜都很歡迎，所以大家要和和氣氣的才好。

鎮瀾宮董事長顏清標被問到昨晚西螺大橋推擠風波，他笑說，橋在施工變很窄，擠得不透風，他墊腳走兩公里都快跛腳了。記者蔡維斌／攝影

大甲媽祖由眾多信徒隨同，在吊車高炮歡送下，從崙子大橋通往目的地嘉義新港鄉。記者蔡維斌／攝影

大甲媽祖在眾多信徒隨同下，由雲林縣長張麗善掌轎登上新建的崙子大橋通往目的地嘉義新港鄉。記者蔡維斌／攝影