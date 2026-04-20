大甲媽遶境抵新港 翁章梁：媽祖讓台灣人紛歧不見了

台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香，今天下午抵達嘉義新港，萬人空巷迎接媽祖；嘉義縣長翁章梁說，只有媽祖能夠團結台灣人的心，讓台灣人的紛歧不見了。

隨同大甲媽遶境進香的信眾，今天上午陸續進入新港鄉，沿途鄉親熱情提供炒麵、草仔粿、西瓜、肉粽、豆花、紅豆餅、解渴飲料供信眾補充體力。

大甲媽祖鑾駕下午1時55分抵達嘉義新港崙子橋，翁章梁、前嘉義縣長陳明文、新港奉天宮董事長何達煌等人在崙子橋頭接駕，歌手任賢齊也現身抬轎。

接駕儀式結束，翁章梁致詞說，此次媽祖遶境進香的主題為「善」，讓信眾們踏著善的路，團結著台灣人的心，這只有媽祖做得到；感恩媽祖能夠弭平台灣的紛紛擾擾，讓台灣人的紛歧不見了；現在世界不太平靜，有太多受苦受難的人，希望在媽祖在庇護下世界和平。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標說，媽祖鑾轎在彰化就慢了6、7小時，很多信眾沒鑽到轎脚的，回程再補給大家，更感謝沿途所有人協助，感謝新港鄉親對媽祖信眾招待。

任賢齊說，這幾天回故鄉彰化，正逢大甲媽出巡，所以到新港感受、記錄一下盛況，順道拜會老友何達煌；媽祖信仰是一股正向力量，希望大家延續這股力量，讓社會更美好。

警方表示，大甲媽到新港為避免奉天宮周邊道路人車爭道造成危險，今天上午10時至22日凌晨2時止，對奉天宮外圍道路及周邊道路交通管制，但執行公務車輛、管制區內居民車輛出入，不列入管制。此外，為防範發生意外，動用警力478名、民力66名，在大甲媽鑾轎經過動線維護治安；嘉義縣消防局也動員警義消、替代役男144人協助維安。

奉天宮強調，若得到外來人士想攔轎情資，會事先協商避免衝突，今年是新港迎大甲媽祖邁入39週年，39年來新港從未發生搶轎衝突。

台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動17日晚間起駕，今天抵達嘉義新港奉天宮，明早將舉行祝壽大典再返回鎮瀾宮。