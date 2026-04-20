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3官警遭毆傷送醫後… 大甲媽回程彰化 衝突熱區重兵戒護

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
大甲媽祖遶境去程，在彰化市因接轎糾紛爆發暴力衝突，並造成3官警受傷，警方在回程時，將針對爭抬鑾轎衝突熱點，強化部署警力及嚴格執法。本報資料照片
大甲媽祖遶境去程，在彰化市因接轎糾紛爆發暴力衝突，並造成3官警受傷，警方在回程時，將針對爭抬鑾轎衝突熱點，強化部署警力及嚴格執法。本報資料照片

大甲媽祖遶境去程，本月18日深夜行經彰化市自強路爆發警民衝突，造成3名官警受傷送醫，為因應大甲媽23日回鑾，警方將針對爭抬鑾轎衝突熱點強化警力及執法，尤其24日晚間從彰化市永樂街天后宮起駕，更部署362名警力戒護，如再有暴力行為，將依法嚴懲。

在彰化警分局3名護轎官警遭接轎的滋事分子打傷後，警政署強調，不容藉宗教從事暴力，已通令後續遶境沿線縣市警察局，強勢執法維護安全。彰化縣警察局即針對轄內大甲媽回鑾的接轎地點衝突熱區，在警力部署及調度重新檢討 。

大甲媽祖遶境隊伍回程，預定本月23日進入彰化縣，24日傍晚抵彰化市，彰化警方評估往年常發接轎衝突熱區，除彰化市大埔路外，晚間停駕的永樂街天后宮周邊，以及深夜起駕回台中的沿途，包括永樂街、民族路、中山路車路口、台化路段，合計將投入362名警力全力戒護。

警方指出，在員警被毆傷事件後，各分局也再度拜訪沿線各宮廟、接轎團體進行約制，要求約束成員，不容再發生爭抬搶轎暴力衝突，警方將針對紅壇接轎點、鑾轎周圍加派警力部署，並由幹部帶班，如遇暴力爭抬鑾轎等衝突，以優勢警力排除，當場逮捕。

也有民眾反映，大甲鎮瀾宮媽祖此次遶境行程，廟方在鑾駕周邊安排的秩序組人員，針對民眾欲靠近鑾轎或摸轎時，常以過激動作排除，引起民眾不滿，也讓護轎的員警受到困擾，甚至影響護轎任務。

大甲媽祖遶境去程，在彰化市因接轎糾紛爆發暴力衝突，並造成3官警受傷，警方在回程時，將針對爭抬鑾轎衝突熱點，強化部署警力及嚴格執法。本報資料照片
大甲媽祖遶境去程，在彰化市因接轎糾紛爆發暴力衝突，並造成3官警受傷，警方在回程時，將針對爭抬鑾轎衝突熱點，強化部署警力及嚴格執法。本報資料照片

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖

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