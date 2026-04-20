大甲媽祖遶境進香機車隊清一色黑夾克 祝壽大典後再騎回大甲

繼去年國民黨雲林縣長張麗善和民進黨西螺鎮長廖秋萍發生掌轎搶C位風波，今晚接駕再發生嚴重推擠，原本想到轎前接駕的廖秋萍被擠出人群，事後她抱怨說，她只是要參拜接駕都拜不成，竟被縣府和警方擠開，手被擠得很痛。張麗善則表示，當時人很多，她在掌轎並不清楚鎮長有來。

2026-04-19 22:58