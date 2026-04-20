聽新聞
0:00 / 0:00
大甲媽祖遶境進香機車隊清一色黑夾克 祝壽大典後再騎回大甲
大甲媽祖遶境進香正往南前進中，大甲媽祖遶境進香機車隊，300多位隊員今天早上從大甲出發，機車隊會長李晨鐘表示，機車團將協助維持秩序，恭迎大甲媽祖神鑾入新港奉天宮，參與隆重的祝壽大典後再騎回大甲。
大甲媽機車隊成立60多年，每年都穿整齊外套，在大甲媽祖遶境進香活動隊伍中，成為特色隊伍，全體機車隊員穿著黑色夾克，外觀整齊。
300多位隊員今天早上到鎮瀾宮向媽祖參拜後出發，由車團交通隊在順天路整隊，會長李晨鐘主持儀式，市議員李文傑、楊啟邦及施志昌到場。
大甲媽機車隊伍從大甲區出發，經彰化南瑤宮、北斗鎮奠安宮、溪洲天后宮等廟都會進入參拜，西螺鎮五厝庄吃中餐，下午抵新港鄉迎接大甲媽祖神鑾遶境進入奉天宮，會在遶街時參與步行交通隊，協助維持秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。