大甲媽暴力搶轎害偵查隊長斷鼻梁 命理師：損聖駕威嚴、壞個人運勢

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動已是台灣重要民俗信仰、傳統，往年曾衍生「搶轎」糾紛，彰化市民生地下道是「一級戰區」，轄區警方每年都嚴陣以待，今年仍傳出警分局偵查隊長、警員受傷意外，其中偵查隊長鼻梁被滋事者打斷。命理師楊登嵙說，搶轎時口出穢言、打傷警察，除損及媽祖聖駕莊嚴性，也會壞了自己的運勢。

命理師楊登嵙說，「搶轎」是台灣媽祖遶境，特別是大甲媽祖遶境儀式中，常見的民間信仰現象，信徒或地方人士為求庇佑，在遶境隊伍經過時，強行停下、抬起神轎，希望媽祖在當地停留，以祈求好運也能帶來庇佑與福氣，信徒相信扛到媽祖鑾轎及持涼傘可獲一年好運，神轎停留。過去常因雙方互不相讓引發肢體衝突，現代大多已演變成地方與廟方預先協調的儀式。

楊登嵙提醒，陪同媽祖一起遶境賜福，信徒的所有行為就是代表媽祖，千萬別做出讓媽祖生氣又丟面子的事情。

楊登嵙說，搶轎時口出穢言、打架、還打傷警察，不但有損媽祖繞境聖駕莊嚴性，不會受到媽祖保佑，也會給自己帶來不好的負面運勢，甚至還有法律責任，提醒信眾多自重。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動在本月17日晚間起駕，展開為期9天8夜行程，因彰化市民生地下道過去常衍生搶轎的肢體衝突，轄區警方已事前部屬35名警力、88名民力戒備，但18日晚間行經彰化時，仍有暴力搶轎事件，釀成偵查隊長、警員等3人受傷。

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