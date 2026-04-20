大甲媽祖遶境進雲林 警力部署勝以往

大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香昨晚八時許行經西螺大橋，跨越濁水溪進入雲林縣境，縣長張麗善迎駕接轎，但人潮擠滿橋，出現推擠，「小心腳步」、「往前走」的提醒聲此起彼落，在橋上另處的西螺鎮長廖秋萍被擠得無法靠近鑾轎，幸無衝突。

大甲媽祖遶境隊伍昨駐駕西螺福興宮，凌晨再出發，一路行經西螺鎮、二崙鄉、虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉，大約中午到雲嘉交界崙仔大橋，縣長翁章梁於嘉縣端迎駕，下午於新港遶境、晚間駐駕新港奉天宮，明上午舉行祝壽典禮。

多年來雲林迎媽祖相對平和，往年均只部署約二千人次警力，受前晚彰化事件效應，今年增調各分局五百人次警力，合計多達二千五百人次，且包括霹靂小組、刑警總動員，從轎邊的四十名警員護轎，外圍更部署數百警力，層層防護。

此外，台南學甲區慈濟宮的上白醮謁祖祭典活動廿五日將登場，預估超過卅間宮廟參與遶境，學甲警分局昨邀各參與宮廟、區公所等開領隊會議，並請慈濟宮董事長王文宗和各宮廟簽署「優質宮廟，行動府城」行動公約，承諾「高自主管理」、「零聚眾鬥毆」、「低環保公害」等六大主軸，希望杜絕廟會脫序情事。

分局長林明俊說，行動公約不在於箝制廟會活動，而是幫助宮廟自我管理，凝聚自律的共識，防止各項違法違序事件發生，共創優質廟會文化。