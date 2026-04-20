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觀察站／接轎成員複雜 應加強管理

聯合報／ 本報記者林敬家劉明岩

大甲鎮瀾宮媽祖遶境信眾總熱情相迎，卻幾乎年年爆衝突，在部署大批警力及禁止燃放爆竹煙火後，連三年平和度過，今年又因搶轎引發暴力，相關單位應精進自律與管理機制。

搶轎源於信眾認為將鑾轎搶至庄頭遶境、親手抬轎或以大量煙火留住神鑾，可獲更多庇佑。彰化警方曾以巡邏車護轎，因車輛損耗與鞭炮「攻擊」取消，也曾由員警抬轎，遭批「不務正業」，現在是由宮廟轎班與在地陣頭抬轎，警方專責外圍戒護。

彰警往年最多曾在民生地下道投入約六百名警力，該處是關鍵熱區，主因鑾轎通過地下道後需加速前進，加上地形狹窄、人潮集中，周邊巷弄多，接轎宮廟「祕密集結」，衝突一觸即發。接轎宮廟與陣頭系統長期交錯，雖以帽子、衣著區隔，但成員結構複雜，在交轎先後或接轎順序易生摩擦，若再有外地勢力或酒後參與，提升衝突風險。

白沙屯媽祖進香路線不固定，行程由神轎指引，相對單純；大甲媽則有固定路線與時程，加上交接鑾轎傳統，地方勢力易提前動員。

近年透過高密度警力部署、拒馬分流及宮廟自律公約，衝突頻率下降，未料今年又流血。相關機關與宮廟應檢討交接鑾轎模式，加強參與人員自律與管理，降低衝突，以免全球三大宗教盛事蒙暴力陰影。

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