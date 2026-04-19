影／接駕大甲媽再生風波！西螺大橋嚴重推擠 鎮長廖秋萍被擠出人群

繼去年國民黨雲林縣長張麗善和民進黨西螺鎮長廖秋萍發生掌轎搶C位風波，今晚接駕再發生嚴重推擠，原本想到轎前接駕的廖秋萍被擠出人群，事後她抱怨說，她只是要參拜接駕都拜不成，竟被縣府和警方擠開，手被擠得很痛。張麗善則表示，當時人很多，她在掌轎並不清楚鎮長有來。

大甲媽祖今晚八時十分抵西螺大橋，雲林縣長張麗善率縣府團隊提早在橋上等候，在彰化和雲林警方完成交接後，由縣長張麗善和立委張嘉郡等人參拜後鑽進掌轎，鑾轎在警方和縣府人員導引下繼續往前走。

當時轎前擠滿人，人群中喊著「繼續往前」，當時西螺鎮長廖秋萍和幾位隨行人員在一群中在擠到轎前準備參拜接駕，因神轎持續往前，廖等人擠不到轎前，頓時現場失控人群擠成一團，神轎並不因廖鎮長要參拜而停下來，隨之爆發嚴重推擠，廖秋萍被擠出人群外。

隨後廖秋萍走離人群，受訪時無奈說，她只想拜媽祖接駕而已，竟被縣府人員和警方強力擠開，她接駕也經過鎮瀾宮董事長顏清標和副董事長鄭銘坤同意，不知道為什麼還將他們擋在轎前，還硬將他們擠出來，她差點跌倒，手很痛。

被問有無受傷，廖秋萍說，沒關係啦，他們是來誠心接駕，媽祖一定知道，她是誠心為西螺鎮民來祈福的。

事後，縣長張麗善被問到此事，也感到驚訝，她說，鎮長什麼時候來，當時她在掌轎並沒看到，身為地方父母官，代表來橋上迎接大甲媽祖聖駕應是沒問題，其實鎮長可以待鑾轎到西螺鎮內再好好掌轎，當時她在轎中確實沒看到外圍情形。

警方事後說明指當時人很擠，神轎要持續往前，警方執勤疏散擋在轎前人群避免發生踩踏並無不當，執勤間並無刻意推擠。警方強調現場安全動線係事前規畫，並呼籲各單位應配合執行，以避免類似事件再次發生。

西螺大橋接駕再生風波，西螺鎮長廖秋萍（箭指者）要到鑾轎前參拜接駕，卻無法靠近並發生嚴重推擠，廖鎮長被推出人群外一臉無奈。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長張麗善被問到廖鎮長推擠之事，一臉驚訝，表示她並沒看到鎮長有來。記者蔡維斌／攝影

西螺大橋接駕再生風波，西螺鎮長廖秋萍要到鑾轎前參拜接駕，因無法靠近，進而爆發嚴重推擠，她深感無奈，強調她只是要拜拜接駕，相信媽祖了解她為西螺祈福之心。記者蔡維斌／攝影

西螺大橋接駕再生風波，西螺鎮長廖秋萍要到鑾轎前參拜接駕，因無法靠近，人群進而爆發嚴重推擠，廖被擠出人群外。記者蔡維斌／攝影