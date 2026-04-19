大甲鎮瀾宮媽祖遶境抵西螺 雲林警加派500人次戒護

台中大甲鎮瀾宮媽祖17日起駕，今天晚間8時許抵達雲林西螺鎮，西螺鎮農會與新天宮備上千份佳餚，以流水席方式宴請香客；雲林警方也加派500人次戒護，防止發生衝突。

大甲媽祖遶境進香活動17日晚間起駕，9天8夜路程長達340公里，行經台中、彰化、雲林、嘉義4縣市。

大甲媽祖鑾轎抵達彰化縣已延誤逾5小時，轎班沿途趕路，在晚間8時許抵達西螺大橋，上萬人以掌聲代替鞭炮聲，迎接媽祖鑾轎入轄。

雲林縣警察局表示，原訂今天、明天及22日共派2000人次戒護，由於彰化縣發生衝突事件，增至2500人次，包括霹靂小組、刑警及義警民防等，光鑾轎周圍就有40名警力維護。

媽祖鑾轎今天晚間駐駕雲林縣西螺福興宮，雲林縣長張麗善與國民黨立委張嘉郡、許宇甄，以及西螺鎮長廖秋萍等人在西螺大橋上迎駕，媽祖鑾轎在萬人簇擁下抵達西螺鎮。

為迎接上萬名香客，西螺鎮新天宮及西螺鎮農會準備上千人份食材，今天與22日以流水席方式宴客。

西螺鎮農會總幹事廖錦富表示，近年廟宇文化形成一股旅遊熱潮，除廟宇推出文創商品，地方也推廣行銷在地農特產品，因此農會結合宗教遶境活動宣傳西螺米等農特產，「絕不能讓香客餓肚子！」

西螺鎮農會準備2000多人份食材，數十名工作人員從昨天起製作碗粿、草仔粿等米食料理，今天現場炒青菜、炸菜丸子等蔬菜料理，準備近30道在地美食。