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大甲媽跨過濁水溪抵雲林 西螺大橋萬人接駕萬頭攢動

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大甲媽跨過濁水溪抵雲林 西螺大橋萬人接駕萬頭攢動

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
大甲媽祖鑾轎比預定晚了三小時抵達西螺，受到萬眾熱情迎駕，雲林縣長張麗善和立委張嘉郡、許宇甄等人扶轎。記者蔡維斌／攝影
大甲媽祖鑾轎比預定晚了三小時抵達西螺，受到萬眾熱情迎駕，雲林縣長張麗善和立委張嘉郡、許宇甄等人扶轎。記者蔡維斌／攝影

大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎今天跨過濁水溪進入雲林縣境，西螺大橋南端聚集上萬信徒迎駕，出動大批陣頭鑼鼓喧天、壯觀熱鬧，雲林縣長張麗善帶領接駕，鑾轎隊伍沿著大街小巷平安遶境，晚間駐駕西螺福興宮，預定明天從元長鄉新建的崙子大橋前往目的地新港奉天宮。

大甲媽祖遶境本月12日凌晨起駕，展開為期9天8夜遶境活動，行經台中、彰化、雲林、嘉義，全程長達340公里，沿途不少熱情民眾準備大批飲食，免費讓隨香信徒呷免驚。

今晚大甲媽祖駐駕西螺福興宮，今天下午大批信徒聚集西螺大橋一帶準備迎駕，到處人山人海，西螺福興宮董事長楊文鐘表示，因逢假日，進香人數爆增，大甲媽祖尚未入境，今天有數十萬人次，湧進西螺拜媽祖。

今天下午5點陸續就有大批人潮聚集西螺大橋橋頭等候，直到晚間8時14分大甲媽鑾轎才抵達西螺大橋進入雲林縣境，比去年晚了約1小時20分，雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、許宇甄、西螺鎮長廖秋萍等人到西螺大橋第16拱處接駕，一路上36執士隊、娘傘隊陸續通過大橋南端，鑼鼓喧天、砲聲隆隆，萬頭攢動。

為防制突發事件，雲林縣警察局遴選具有各項警察戰技及執勤應用技巧的常訓技術教官及訓練的霹靂小組共40人成立「特殊警力護轎大隊」執行護轎勤務，尤其受彰化群毆造成三名警員受傷事件影響，今年警力比往年增加500人次，部署多達2500人次警力投入這場宗教維安工作。

媽祖鑾轎在西螺市區遶境後駐駕在福興宮，預計明天凌晨起駕往新港奉天宮，今晚大批人潮湧進福興宮參拜，讓西螺鎮宛如不夜城。

彰化和雲林警方在西螺大橋上完成維安交接。記者蔡維斌／攝影
彰化和雲林警方在西螺大橋上完成維安交接。記者蔡維斌／攝影

大甲媽祖鑾轎比預定晚了三小時抵達西螺，受到萬眾熱情迎駕。記者蔡維斌／攝影
大甲媽祖鑾轎比預定晚了三小時抵達西螺，受到萬眾熱情迎駕。記者蔡維斌／攝影

大甲媽祖鑾轎比預定晚了三小時抵達西螺，受到萬眾熱情迎駕。記者蔡維斌／攝影
大甲媽祖鑾轎比預定晚了三小時抵達西螺，受到萬眾熱情迎駕。記者蔡維斌／攝影

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖 西螺大橋 雲林

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