大甲盃格鬥效應！媽祖今晚跨過濁水溪 部署2500人次警力護駕

大甲媽祖今晚將跨過濁水溪進入雲林縣境，受昨天深夜彰化發生嚴重群眾鬥毆造成三名警員掛彩案件，雲林縣警局今天全面加強防備，盡管適逢假日，仍動員各分局警力，部署多達2500人次，分配在各重要路口，同時鑾轎週邊更配置40名警力護轎。

大甲媽祖預定今晚約六時通過施工中的西螺大橋，下午大橋南端的雲林縣境，陣頭人潮開始聚集橋頭，由於前天深夜彰化爆發兩起嚴重的群毆事件，警方介入制止，演成大批警民打成一片，現場混亂，更造成三名警員受傷，引起警方高度重視。

盡管大甲媽祖彰化打群架，似已演為當地「瘋媽祖」特有習俗，但警方對於維護宗教治安仍不掉輕心，除從側面對各宮廟或地方主事者加強勸化，更全面動員警力部署，期以優勢警力應對群眾過激行為。

大甲媽祖離開彰化「戰區」將於今晚跨過台灣母河進入雲林縣境，多年來雲林迎媽祖相對於對岸平和許多，往年均只部署約2000人次警力，因受彰化事件效應，今年則增調各分局500人次警力，合計多達2500人次的警力，且包括霹靂小組、刑警總動員，精銳盡出，從轎邊的四十名警員護轎，外圍更部署數百警力，層層防護。

今天下午勤前教育，更模擬演練搶轎防護，包括曾在彰化服務過的雲林縣警局副局長張益禎、刑大隊長楊承璋更面授機宜，分享實戰經驗，讓執勤員警更有感。

警方同步呼籲一年一度迎媽祖是神聖宗教盛事，期待信徒以平和之心迎駕，確保四方平安和順。