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大甲媽遶境大打出手...偵查隊長鼻樑被打斷 彰檢聲押一嫌另追捕2人

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
大甲媽祖遶境活動昨深夜在彰化市發生暴力衝突事件，蕭姓偵查隊長等3人受傷送醫，彰化地檢署今將陳姓犯嫌聲押。圖／警方提供
大甲媽祖遶境活動昨深夜在彰化市發生暴力衝突事件，蕭姓偵查隊長等3人受傷送醫，彰化地檢署今將陳姓犯嫌聲押。圖／警方提供

大甲媽祖遶境昨天深夜行經彰化市自強路195巷口，發生宮廟人士因抬轎拉扯，警方介入後，陳姓男子等人卻推擠、毆打警方，造成蕭姓偵查隊長、分隊長等3人受傷送醫，陳男被當場逮捕，並在其身上搜到毒品咖啡包，彰化地檢署檢察官今天下午訊後，向法院聲請將陳男羈押禁見。

大甲媽鑾轎昨天深夜約11點行經彰化市自強路195巷口，發生陳男等人推擠、毆打警方，造成蕭姓偵查隊長鼻樑斷裂，邱姓分隊長及黃姓偵查佐也擦挫傷，警方當場逮捕21歲陳姓男子，並在其身上查獲毒品咖啡包及K菸。

彰化警方透過監視器比對，辨識出除陳男，還有柯姓、及另一名滋事人士，還在追查中，而陳男是宮廟邀請來的外地人士，警詢後移送彰化地檢署偵辦。

陳嫌經檢察官訊問後，認涉嫌傷害及妨礙秩序等罪嫌重大，且有勾串共犯及湮滅證據之虞，今天下午將他聲押，檢警已清查相關涉案人，並陸續約談傳喚調查中。

檢方表示，媽祖遶境活動嚴禁任何形式暴力行為，對於參與滋事暴力及妨害公務之嫌疑人，究其刑事責任，嚴查速辦，絕不寬貸。

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖

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