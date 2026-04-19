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大甲媽遶境 彰化這處佛寺澎湃「清粥小菜」顏清標每年都來吃

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
北斗華嚴寺每年在大甲媽繞境時為香客準備非常豐富的傳統「清粥小菜」已有68年歷史，現在小菜多達近20種，都是志工的愛心。 記者林宛諭／攝影
北斗華嚴寺每年在大甲媽繞境時為香客準備非常豐富的傳統「清粥小菜」已有68年歷史，現在小菜多達近20種，都是志工的愛心。 記者林宛諭／攝影

大甲媽遶境鑾轎今天下午經北斗鎮已到溪州鄉，北斗鎮華嚴寺每年準備非常豐富的傳統「清粥小菜」迎接香客，鎮瀾宮董事長顏清標也都要來品嚐，顏清標說，非常感謝志工辛苦準備，但也提醒大家對於沿途的各種美食，都應惜福，不要浪費。

大甲媽祖鑾轎今天中午1點前後抵北斗鎮華嚴寺、奠安宮等宮廟，大甲媽仍在趕路，到下午3點已到溪州鄉溪下路。

為了迎接大甲媽和香客，各寺廟和熱心民眾都動起準備各式餐食招待大家，顏清標今天中午也到華嚴寺品嚐菜色豐富的「清粥小菜」，顏清標說「最好吃的就這裡了」，但馬上又笑著改口說「每個地方的都好吃啦，若只說這裡好吃，別的地方都不準備了」。

顏清標也提醒大家，要心存善念，吃得下盡量吃沒關係，吃不下就不要多拿，要留給後面的人，否則三天香客就超過一百萬人，若拿了不吃也沒意思，天氣那麼熱會壞掉，要珍惜食物和志工的愛心。

華嚴寺主委林三佑說，華嚴寺是大甲媽每年遶境進北斗市區的第一個佛寺，且和大甲媽已有68年緣份，準備清粥小菜迎媽祖是從民國48年至今的傳統，志工們從昨天就開始準備餐食，今天清晨3點多就開始提供香客清粥小菜，現在小菜多達約20種，豐富的素食料理加上油條，不少香客聞名而來。

而在華嚴寺一旁市場水果攤曾姓老闆今天水果也大放送，動員數名志工一起切西瓜、鳳梨、香瓜等各式水果，無限供應，希望讓香客在炎熱天氣可以消暑解渴。中午也有信徒準備800斤炒麵，配上24罐辣椒醬讓大家填飽肚子。

北斗水果攤大放送，曾姓老闆動員數名志工一起切各式水果，讓香客吃免驚。記者林宛諭／攝影
北斗水果攤大放送，曾姓老闆動員數名志工一起切各式水果，讓香客吃免驚。記者林宛諭／攝影

北斗水果攤大放送，老闆動員數名志工一起切各式水果，讓香客吃免驚。記者林宛諭／攝影
北斗水果攤大放送，老闆動員數名志工一起切各式水果，讓香客吃免驚。記者林宛諭／攝影

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖 大甲媽 顏清標 彰化

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