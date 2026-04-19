大甲媽遶境進彰化縣府發2萬份壓轎金 20日開放索取

大甲鎮瀾宮天上聖母「大甲媽祖遶境活動」在4月18日進入彰化縣境內時，彰化縣長王惠美率縣府團隊特地設立香案接駕，祈求媽祖庇佑彰化鄉親，護佑地方安康。縣府準備2萬份大甲媽壓轎金，將於4月20日下午1時起在彰化縣各戶政事務所及縣政府服務台開放索取，送完為止，讓民眾能將媽祖的庇佑帶回家。

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境活動持續進行中，昨天鑾轎進入彰化縣境內，縣府在大度橋南岸設香案迎轎接駕，現場信眾聚集，場面莊嚴隆重。縣府準備了用紅布覆蓋「壽金」的長板凳，供媽祖鑾轎停駕，這些由鑾轎壓過的「壽金」就成了媽祖信徒最搶手的平安信物「壓轎金」，象徵驅邪避凶、保佑平安，也讓信眾爭相索取收藏。

縣府指出，今年度壓轎金紅包袋特別邀請國內知名書法家吳肇勳親筆題字，以「媽祖護佑、福祿綿延」為主題，象徵媽祖庇佑眾生、福氣綿長，寓意隨行祈福、平安順遂，展現宗教文化的深厚底蘊，也融合彰化在地藝術價值，讓壓轎金除了信仰意義外，更具收藏與紀念性。

大甲鎮瀾宮天上聖母「大甲媽祖遶境活動」在4月18日進入彰化縣境內時，縣府準備2萬份大甲媽壓轎金，將於4月20日下午1時起在彰化縣各戶政事務所及縣政府服務台開放索取。記者林敬家／攝影