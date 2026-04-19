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影／大甲格鬥盃又開打！媽祖鑾轎遲7小時才過民生地下道 再爆推擠衝突

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影／大甲格鬥盃又開打！大甲媽遲7小時才過民生地下道再爆推擠衝突

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍／彰化即時報導
大甲媽祖遶境彰化沿途，因接轎陣頭及信眾甚多，行程又再延誤，直到凌晨1時45分，才通過民生地下道，估計比預定行程晚了約7小時，打破歷年紀錄，卻在三民路爆發激烈推擠衝突 。記者劉明岩／攝影
大甲媽祖遶境彰化沿途，因接轎陣頭及信眾甚多，行程又再延誤，直到凌晨1時45分，才通過民生地下道，估計比預定行程晚了約7小時，打破歷年紀錄，卻在三民路爆發激烈推擠衝突 。記者劉明岩／攝影

大甲鎮瀾宮媽祖遶境彰化過去爆發搶抬鑾轎衝突，常被譏稱為「大甲格鬥盃」，在警方強力執法下，已連續3年「西線無戰事」，但昨晚遶境市區先是發生暴力衝突，造成3名員警掛彩送醫，2名滋事男子被帶回偵辦，凌晨通過民生地下道後，又在三民路爆發激烈推擠衝突，經警方強力排除。

大甲媽祖九天八夜遶境之旅，昨天從台中市進入彰化市，已經下午4時30分，比預定行程晚了5.5小時，可能由行程延誤過久，造成停接駕的陣頭，心情格外浮躁，先是昨晚10時50分許，在自強路與自強路195巷口，疑因接轎發生警民激烈衝擊，造成3名員警受傷掛彩，警方已將2名滋事男子依現行犯逮捕，帶回彰化警分局偵查隊偵辦。平靜3年的秩序，今年卻破了功。

由於彰化市民生地下道向來是最常發生爭搶鑾轎暴力衝突的路段，彰化警方部署335名警力、88名民力戒護，並設置770個交通改道牌，全面淨空，以利進香隊伍前進，防止衝突發生。

不過，遶境沿途因接轎陣頭及信眾甚多，行程又再延誤，直到凌晨1時45分，由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤扶轎，才通過民生地下道，計晚了7小時，打破歷年來紀錄。警方觀察，今年在民生地下道及三民路觀看的民眾達數千人，但仍比往年少，但還是爆發肢體衝突。

在鑾駕從民生地下道轉到三民路，人潮湧來，在陣頭接駕後，才走了約80公尺，疑一名白衣男子因女友遭到推擠，不滿叫陣，引發約1分鐘的激烈推擠衝突，護轎的警方40名緊急應變隊，加上周邊警力投入，才將人群隔開，鑾駕才順利繼續前行。

大甲媽祖遶境今年再爆發肢體衝突，並造成3名員警受傷，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤在現場受訪時表示，因行程較晚，可能要趕一下路，都比較辛苦，大家接駕迎接媽祖，展現誠心，但也要注意安全。警察也很辛苦，請大家體諒一下。

針對大甲媽祖遶境隊伍進入彰化市引發衝突，並造成3名員警受傷送醫，縣警局表示，針對零星衝突，警方均能第一時間化解，並強調暴力零容忍立場，對於受傷員警，指派督察長林英煌到醫院慰問。

大甲媽祖遶境彰化沿途，因接轎陣頭及信眾甚多，行程又再延誤，直到凌晨1時45分，由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤扶轎，才通過民生地下道，估計比預定行程晚了約7小時，打破歷年紀錄。記者劉明岩／攝影
大甲媽祖遶境彰化沿途，因接轎陣頭及信眾甚多，行程又再延誤，直到凌晨1時45分，由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤扶轎，才通過民生地下道，估計比預定行程晚了約7小時，打破歷年紀錄。記者劉明岩／攝影

大甲媽祖遶境彰化沿途，因接轎陣頭及信眾甚多，行程又再延誤，直到凌晨1時45分，由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤扶轎，才通過民生地下道，估計比預定行程晚了約7小時，打破歷年紀錄。記者劉明岩／攝影
大甲媽祖遶境彰化沿途，因接轎陣頭及信眾甚多，行程又再延誤，直到凌晨1時45分，由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤扶轎，才通過民生地下道，估計比預定行程晚了約7小時，打破歷年紀錄。記者劉明岩／攝影

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大甲媽祖遶境彰化沿途，因接轎陣頭及信眾甚多，行程又再延誤，直到凌晨1時45分，由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤扶轎，才通過民生地下道，估計比預定行程晚了約7小時，打破歷年紀錄。記者劉明岩／攝影

大甲媽祖遶境彰化沿途，因接轎陣頭及信眾甚多，行程又再延誤，直到凌晨1時45分，才通過民生地下道，估計比預定行程晚了約7小時，打破歷年紀錄，卻在三民路爆發激烈推擠衝突 。記者劉明岩／攝影
大甲媽祖遶境彰化沿途，因接轎陣頭及信眾甚多，行程又再延誤，直到凌晨1時45分，才通過民生地下道，估計比預定行程晚了約7小時，打破歷年紀錄，卻在三民路爆發激烈推擠衝突 。記者劉明岩／攝影

大甲媽祖遶境彰化沿途，因接轎陣頭及信眾甚多，行程又再延誤，直到凌晨1時45分，由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤扶轎，才通過民生地下道，估計比預定行程晚了約7小時，打破歷年紀錄。記者劉明岩／攝影
大甲媽祖遶境彰化沿途，因接轎陣頭及信眾甚多，行程又再延誤，直到凌晨1時45分，由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤扶轎，才通過民生地下道，估計比預定行程晚了約7小時，打破歷年紀錄。記者劉明岩／攝影

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖

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