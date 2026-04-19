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影／大甲媽起駕千里眼落地 民俗專家提醒顏清標二件事都應驗

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲媽祖遶境進香前晚起駕，下午5點上轎典禮時，一尊千里眼神像不慎掉落，畫面在網路引起討論。圖／取自大甲鎮瀾宮直播畫面
大甲媽祖遶境進香前晚起駕，下午5點上轎典禮時，一尊千里眼神像不慎掉落，畫面在網路引起討論。圖／取自大甲鎮瀾宮直播畫面

大甲媽祖遶境進香前晚起駕前，一尊千里眼神像不慎落地，當時民俗專家廖大乙接受記者採訪時提醒鎮瀾宮董事長顏清標，要注意自己身體，遶境過程要防止搶轎和打架；起駕當天顏清標疑踩空身體瞬間「消失」，媽祖鑾轎昨晚經彰化市區，疑接轎時發生警民激烈衝突，造成3名員警與多位民眾受傷。

大甲鎮瀾宮前天下午5點上轎典禮時，一尊千里眼神像不慎掉落，畫面在網路引起討論；民俗專家廖大乙表示，媽祖在警示提醒，主事者需謹言慎行，這次遶境過程要防止搶轎與打架，千里眼也在提醒國人不要貪近利，眼光要放遠。

大甲媽祖18日晚間10時50分許，遶境彰化市區時，在自強路與自強路195巷口，疑因接轎發生警民激烈衝突，造成3名員警及多名眾受傷掛彩，警方已將2名滋事男子依現行犯逮捕，帶回彰化警分局偵查隊處理。

大甲鎮瀾宮前天下午5時舉行上轎儀式，由鎮瀾宮董事長顏清標和多位來賓一起恭迎三尊媽祖神像與千里眼和順風耳神尊入轎。

在接神像上轎過程，先後請三尊媽祖神像上轎，再請金精將軍即千里眼神像時，疑似沒有接住，神像不慎掉落地面，有人立刻撿起。

民俗專家廖大乙當時接受記者電話採訪時表示，主事者請神像時發生意外，雖非故意，主事者仍需擔負責任，並記得這是媽祖的提示和警訊，千里眼在提醒國人眼光要放遠，不該貪圖近利；對主事者而言，要謹言慎行，在遶境進香過程當領頭羊，需防止搶轎與打架，以和為貴，積善為重，他也提醒主事者需重視自己的身體健康。

起駕時，顏清標扶轎，疑走在階梯踩空，他雙手緊抓鑾轎扶手，身體卻在直播畫面「消失」，幸好人平安。

※民俗現象不可迷信

大甲媽祖遶境進香前晚起駕，晚上10點5分起駕時，廟內外擠滿人潮。記者游振昇／攝影
大甲媽祖遶境進香前晚起駕，晚上10點5分起駕時，廟內外擠滿人潮。記者游振昇／攝影

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖

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