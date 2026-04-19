大甲媽鑾轎順利過彰化民生地下道 走80公尺又爆推擠衝突

大甲媽遶境進香隊伍昨（18）進入彰化市，比往年遲了5.5小時，一路上信徒熱情迎接，直到今清晨1點46分通過民生地下道，走到三民路時疑因前進速度不一又推擠而爆發衝突，警方立刻介入拉開情緒激動的民眾，排除暴力相向。

大甲媽鑾轎在彰化市「西勢仔」地區遶境約4小時，被多家宮廟挽留，又被地方士紳留下，走走停停，今清晨約1點43分朝民生地下道前進，平安通過，看直播網友從空拍影像發現「今年的人好像少了」。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標親自押轎，1點46分走上民生地下道的中正路與三民路交會口，比往年慢至少1小時。過了地下道大甲媽鑾轎稍停，副董事長鄭銘坤表示，大家都喜歡媽祖，剛才發生接轎的事，在地人也要小心，接媽祖要誠心也要注意安全，媽祖祝福大家都平安。

大甲媽鑾轎和隨香人員往三民路走，顏清標和鄭銘坤換手，到旁邊休息，在地信眾緊隨鑾轎而步伐快慢不一，有人喊「別推」，有人喊「往這邊」，一群年輕人推擠前進中發生衝突，互相用力拉扯，警方發現不對勁即介入隔開，有壓制、也有作勢要情緒激動的年輕人保持安靜，很快化解事端。