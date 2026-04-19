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大甲格鬥盃開打？3警被推擠倒地受傷送醫 縣警局慰問
大甲格鬥盃開打？大甲媽遶境進香隊伍昨進入彰化市，受到信徒熱烈歡迎，晚間11點50分自強路189號前因接轎發生爭執，群眾鼓譟，警方第一時間介入阻隔卻被推倒，造成3名員警跌倒受傷送醫，縣警察局督察長林英煌前往醫院探視慰問。
據了解，大甲媽到彰化市「西勢仔」地區，宮廟人員和信眾熱情接駕，盡力留住鑾轎，直播的網友發問「為什麼搶轎？」有網友回答「搶財，相傳搶到大甲媽有財運」，未料走到自強路189號前，接轎宮廟施放煙火，同一夥接轎人疑接手不順竟互相推擠，旁觀群眾鼓躁，維持秩序的警方立刻上前隔開但被推倒。
優勢警力立刻帶回兩名滋事者，並把3名被推倒在地受傷的員警送醫救治，均擦挫傷，沒生命危險。縣警分局陳世煌指派督察長林英煌前往醫院探視慰問，並繼續追查相關滋事人到案。
看直播的網友留言「大甲格鬥盃還沒到民生地下道就開打？」也有網友比較大甲媽與白沙屯媽的進香活動秩序，立即有網友打斷和留言「媽祖慈悲」，有網友隨後留言「兄弟、檳榔、香菸，感覺不好」。
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