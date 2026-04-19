聽新聞
0:00 / 0:00

大甲格鬥盃開打？3警被推擠倒地受傷送醫 縣警局慰問

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣警察局督察長林英煌到醫院探視慰問被推擠倒地受傷的警員。圖／警方提供
彰化縣警察局督察長林英煌到醫院探視慰問被推擠倒地受傷的警員。圖／警方提供

大甲格鬥盃開打？大甲媽遶境進香隊伍昨進入彰化市，受到信徒熱烈歡迎，晚間11點50分自強路189號前因接轎發生爭執，群眾鼓譟，警方第一時間介入阻隔卻被推倒，造成3名員警跌倒受傷送醫，縣警察局督察長林英煌前往醫院探視慰問。

據了解，大甲媽到彰化市「西勢仔」地區，宮廟人員和信眾熱情接駕，盡力留住鑾轎，直播的網友發問「為什麼搶轎？」有網友回答「搶財，相傳搶到大甲媽有財運」，未料走到自強路189號前，接轎宮廟施放煙火，同一夥接轎人疑接手不順竟互相推擠，旁觀群眾鼓躁，維持秩序的警方立刻上前隔開但被推倒。

優勢警力立刻帶回兩名滋事者，並把3名被推倒在地受傷的員警送醫救治，均擦挫傷，沒生命危險。縣警分局陳世煌指派督察長林英煌前往醫院探視慰問，並繼續追查相關滋事人到案。

看直播的網友留言「大甲格鬥盃還沒到民生地下道就開打？」也有網友比較大甲媽與白沙屯媽的進香活動秩序，立即有網友打斷和留言「媽祖慈悲」，有網友隨後留言「兄弟、檳榔、香菸，感覺不好」。

彰化縣警察局督察長林英煌探視慰問被推擠倒地受傷的警員。圖／警方提供
彰化縣警察局督察長林英煌探視慰問被推擠倒地受傷的警員。圖／警方提供

維持秩序的警員在大甲媽接轎衝突中被推倒受傷，彰化縣警察局督察長林英煌到醫院探視慰問。圖／警方提供
維持秩序的警員在大甲媽接轎衝突中被推倒受傷，彰化縣警察局督察長林英煌到醫院探視慰問。圖／警方提供

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖

延伸閱讀

大甲媽祖遶境彰化爆警民衝突 3警被打傷2滋事男子被依現行犯逮捕

睽違20年「世紀雙媽會」成真？大甲媽、白沙屯媽最新路線曝光

「粉紅超跑」連兩年停轎彰化溪湖市區過夜 網友：溪湖變不夜城

大甲媽起駕 綠大咖中二補選後罕見現身

相關新聞

大甲媽祖遶境彰化爆警民衝突 3警被打傷2滋事男子被依現行犯逮捕

「大甲格鬥盃開打」？大甲媽祖18日晚間10時50分許，遶境彰化市區時，在自強路與自強路195巷口，疑因接轎發警民激烈衝擊，造成3名員警及多名眾受傷掛彩，警方已將2名滋事男子依現行犯逮捕，帶回彰化警分局偵查隊處理。

大甲媽來了！起駕首日「早3小時」進龍井 信徒超驚喜爭相鑽轎底

大甲媽祖昨天深夜起駕，今早因隨香信徒眾多，加上鑾轎休息站點少，上午8時40分進入龍井區，較去年提早近3小時，由台中市警局烏日警分局長謝博賢率員接駕，並以優勢警力護轎。現場民眾更是一早到場守候，對鑾轎提早到來超級驚喜，爭相鑽轎底。

大甲媽起駕政治大咖雲集 盧秀燕妙喻：「太陽只有一個！」

大甲媽祖遶境進香」昨天深夜正式起駕，吸引眾多信眾與多位國內重量級政治人物到場參與；上午面對媒體詢問如何看待各路政治大咖齊聚的場面，台中市長盧秀燕展現極高的政治智慧，巧妙回應，「太陽就一個，那就是媽祖。」妙將政治角力焦點導回宗教安定人心的本身，強調媽祖才是唯一主角。

影／大甲媽起駕千里眼落地 民俗專家提醒顏清標二件事都應驗

大甲媽祖遶境進香前晚起駕前，一尊千里眼神像不慎落地，當時民俗專家廖大乙接受記者採訪時提醒鎮瀾宮董事長顏清標，要注意自己身體，遶境過程要防止搶轎和打架；起駕當天顏清標疑踩空身體瞬間「消失」，媽祖鑾轎昨晚經彰化市區，疑接轎時發生警民激烈衝突，造成3名員警與多位民眾受傷。

大甲媽鑾轎順利過彰化民生地下道 走80公尺又爆推擠衝突

大甲媽遶境進香隊伍昨（18）進入彰化市，比往年遲了5.5小時，一路上信徒熱情迎接，直到今清晨1點46分通過民生地下道，走到三民路時疑因前進速度不一又推擠而爆發衝突，警方立刻介入拉開情緒激動的民眾，排除暴力相向。

大甲格鬥盃開打？3警被推擠倒地受傷送醫 縣警局慰問

大甲格鬥盃開打？大甲媽遶境進香隊伍昨進入彰化市，受到信徒熱烈歡迎，晚間11點50分自強路189號前因接轎發生爭執，群眾鼓譟，警方第一時間介入阻隔卻被推倒，造成3名員警跌倒受傷送醫，縣警察局督察長林英煌前往醫院探視慰問。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。