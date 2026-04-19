大甲媽祖遶境彰化爆警民衝突 3警被打傷2滋事男子被依現行犯逮捕

「大甲格鬥盃開打」？大甲媽祖18日晚間10時50分許，遶境彰化市區時，在自強路與自強路195巷口，疑因接轎發警民激烈衝擊，造成3名員警及多名眾受傷掛彩，警方已將2名滋事男子依現行犯逮捕，帶回彰化警分局偵查隊處理。

據現場目擊畫面顯示，當時媽祖鑾轎周邊湧現人潮，疑因接轎糾紛，有穿著橘衣多名男子衝破封鎖線，員警上前制止，引爆推擠衝突，甚至大打出手，在混戰中，連員警也挨打，計有兩名員警受傷，其中1人流鼻血，後來，警方以優勢警力壓制，將滋事男子帶回分局偵查隊偵辦。

這是大甲媽祖遶境彰化市區連3年沒暴力衝突以來，首度破功，由於此次滋事地點，進香隊伍估計在凌晨1點以後，即將進入向來以搶轎衝突知名的民生地下道及三民路，警方隨即加派警力戒備，防止再有衝突發生。

今年大甲媽祖遶境，比預定行程晚了5.5小時進入彰化市，可能引起接轎團體民眾心情浮躁，警方嚴厲譴責此一暴力事件，並強調將強力執法，絕不容許任何人趁機滋事，對於攻擊員警的違法行為，絕對會從嚴究辦。

大甲媽祖18日晚10時50分許，遶境彰化市區時，在自強路與自強路195巷口，疑因接轎發警民激烈衝擊，造成2名員警及多名眾受傷掛彩，警方已將一名滋事男子依現行犯逮捕，帶回處理。翻攝自threads／jacky.627授權提供

大甲媽祖18日晚10時50分許，遶境彰化市區時，在自強路與自強路195巷口，疑因接轎發警民激烈衝擊，造成2名員警及多名眾受傷掛彩，警方已將一名滋事男子依現行犯逮捕，帶回處理。翻攝自threads／jacky.627授權提供