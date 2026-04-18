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大甲媽隨香信徒提前到 彰化東螺媽素粽有「媽媽的味道」送出4千顆

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣東螺開基祖廟天后宮志工包素粽，分送給大甲媽的隨香信徒。記者簡慧珍／攝影
彰化縣東螺開基祖廟天后宮志工包素粽，分送給大甲媽的隨香信徒。記者簡慧珍／攝影

大甲媽來了，彰化縣東螺開基祖廟天后宮的約百名志工今自動集合包粽子，中午過後腳程快的隨香信眾已到北斗鎮，剛起鍋的熱騰騰送出，不到晚間8點已送出約4千顆粽子，預計1萬2千多顆粽子不到明晚上就送光。

東螺開基祖廟天后宮位在北斗鎮，與大甲媽淵源深厚，每年大甲媽遶境進香都會特別路過，天后宮志工包粽招待隨香信眾的傳統延續10多年，都在大甲媽起駕前3天開始備料，起駕進入彰化縣境的第一天包粽，以便送給早一步到北斗鎮的隨香信眾。

大甲媽南下不殺生，東螺開基祖廟天后宮的素粽材料有香菇、豆角和素火腿丁，經麻油等調味料炒香後，志工手腳俐落包粽再放入大鍋蒸煮，香味四溢。志工也忙著煮鹹素粥送給隨香信眾，吃飽後休息，入夜繼續走，配合大甲媽晝休夜行的作息節奏。

東螺開基祖廟天后宮副主委黃旗旺說，每年時間一到，志工自動自發買糯米、素料等食材來包粽，以前一顆素粽成本約10元，近三年原物料上漲，成本超過15元，但志工仍「發心」敬奉大甲媽，出錢出力完成年度盛事，也因這些素粽充滿「媽媽的味道」，很受隨香信眾歡迎，有的年年都來吃，今午後分批完成蒸煮就開始發送，不到晚間8點已送出約4千顆。

彰化縣東螺開基祖廟天后宮搭棚，讓百名志工包素粽。記者簡慧珍／攝影
彰化縣東螺開基祖廟天后宮搭棚，讓百名志工包素粽。記者簡慧珍／攝影

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖

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