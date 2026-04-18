大甲媽遲了5.5小時進彰化 今晚民生地下道逾300警力防搶轎

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境活動，今天下午4時30分許，在上萬信眾簇擁下，從台中跨越大度橋進入彰化，比原預定11時，晚了5時30分，彰化縣長王惠美率地方各界到場接駕，隨即在彰化市區遶境，預定今晚12時通過往年最常搶接轎衝突的民生地下道，警方已部署335名警力戒護。

彰化縣政府安排的接駕地點在大度橋南側，鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤等人，也隨鑾駕抵達彰化。彰化縣警局因應大甲媽祖遶境成立的緊急應變隊40名精英警力，由柔道8段的訓練科長林世明帶領護轎，防制民眾搶轎引發的衝突。

王惠美接駕時表示，近日大家都興高采烈迎接媽祖遶境，剛送走白沙屯媽，現在迎接大甲媽蒞臨，祝福民眾都能夠心想事成；彰化人熱情好客，縣府除了提供縣府中庭供信眾歇腳外，並在接駕點準備2000顆茶葉蛋、飲品及上千包平安餅，免費提供給過境香客，做為大家於長途旅程中的補給。

在接駕現場，湧來上萬信眾爭睹媽祖，人擠人場面十分驚險。 大甲媽祖鑾轎隨即由緊急應變隊貼身護轎，加上各分局調派的警力全程維安，在彰化市區遶境時，沿途信眾擺香案相迎，各宮廟陣頭接轎，信眾紛紛躦轎下，讓原本延誤遶境行程更為嚴重。

大甲媽祖來程，在彰化最常發生爭抬鑾畕轎衝突的地點是民生地下道及三民路，估計今晚12時或是凌晨才會通過，彰化警方已部署335名警力、88名民力戒護 ，並設置770個交通改道牌，全面淨空，以利進香隊伍前進，防止衝突發生。

由於警方近年來，警力大批警力維安，消防人員也隨轎取締施放煙火、鞭炮，大甲媽祖近3年來，已無因爭抬鑾轎發生衝突， 顯見端正進香風風已有相當成果。

大甲鎮瀾宮媽祖今天下午4時30分許，在上萬信眾簇擁下，從台中跨越大度橋進入彰化，比原預定11時，晚了5時30分，彰化縣長王惠美率地方各界到場接駕，隨即在彰化市區遶境。記者劉明岩／攝影

大甲鎮瀾宮媽祖今天下午4時30分許，在上萬信眾簇擁下，從台中跨越大度橋進入彰化，比原預定11時，晚了5時30分，彰化縣長王惠美率地方各界到場接駕，隨即在彰化市區遶境。記者劉明岩／攝影