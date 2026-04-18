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信徒好熱情！大甲媽起駕首日清晨到龍井 拖到傍晚進彰化

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
大甲媽鑾轎今天上午8時40分進入龍井，烏日警分局動員優勢警力護轎、維安。圖／警方提供
大甲媽鑾轎今天上午8時40分進入龍井，烏日警分局動員優勢警力護轎、維安。圖／警方提供

大甲媽祖昨天深夜起駕，今早因隨香信徒眾多，加上鑾轎休息站點少，上午8時40分進入龍井區，較去年提早近3小時，結果媽祖一路在龍井、大肚遶境，沿途信徒爭相鑽轎底，直到下午4時40分才通過大度橋，抵達彰化市。

大甲媽鑾轎今早遶境清水、沙鹿，龍井，中午在大肚遶境，傍晚通過大度橋進入彰化，今晚駐駕彰化南瑤宮，4月21於新港奉天宮舉行祝壽大典，並於深夜起駕回鑾，4月26日返抵大甲鎮瀾宮舉行回鑾安座儀式。

烏日警分局長謝博賢今天上午8時40分率員在龍井、沙鹿交界的向上路七段、沙田路六段路口旁接駕，市議員林昊佑也到場，警方也出動220名警力、民力護轎維安，管制交通。

大甲媽鑾轎一進入龍井就受到信徒熱烈歡迎，到了近中午，鑾轎才到大肚市區遶境，並且在沿途宮廟停駕休息，沿途更是信徒爭相鑽轎底，直到下午4時40分才通過大度橋，由烏日警分局長謝博賢率員將護轎勤務交給彰化警方，警方受理一件信徒中暑為民服務案件。

大甲媽鑾轎今天上午8時40分進入龍井，烏日警分局長謝博賢（中）率員接駕。圖／警方提供
大甲媽鑾轎今天上午8時40分進入龍井，烏日警分局長謝博賢（中）率員接駕。圖／警方提供

大甲媽鑾轎今天下午4時40分才通過大度橋，烏日警分局長謝博賢（左二）率員將護轎勤務交給彰化警方。圖／警方提供
大甲媽鑾轎今天下午4時40分才通過大度橋，烏日警分局長謝博賢（左二）率員將護轎勤務交給彰化警方。圖／警方提供

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖 新港奉天宮 大甲鎮瀾宮

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