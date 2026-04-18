信徒好熱情！大甲媽起駕首日清晨到龍井 拖到傍晚進彰化

每年農曆三月，全台掀起「瘋媽祖」熱潮，大甲鎮瀾宮大甲媽祖遶境進香與白沙屯拱天宮白沙屯媽祖進香，兩大宗教盛事不僅是信仰實踐，更在近年發展出截然不同的參與型態與經濟樣貌。一條是路線固定、資源綿密的「免驚餓之旅」，一條則是行蹤難測、考驗體力與意志的「苦行修行」，兩者差異鮮明。 大甲媽更似溫柔引路，讓年輕人以時尚與文青姿態親近宗教傳承。在這條被庇佑的路上，人潮與信念匯流，這份集體的善意與神恩，是否正孕育出更深遠的文化力量…

2026-04-18 10:01