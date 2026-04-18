快訊

老公結紮後竟懷孕！她夢見媽祖送子還揭性別 結局曝光網全看傻

「優質植物蛋白」吃錯加速老化？醫揭豆腐變雷的食用方法

影／校園剪樹竟鋸枝幹趕鳥！雛鳥受驚炸毛影片曝光…網炸鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

大甲媽起駕政治大咖雲集 盧秀燕妙喻：「太陽只有一個！」

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市長盧秀燕上午面對媒體詢問如何看待各路政治大咖齊聚的場面，巧妙回應「太陽就一個，那就是媽祖。」記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕上午面對媒體詢問如何看待各路政治大咖齊聚的場面，巧妙回應「太陽就一個，那就是媽祖。」記者黑中亮／攝影

大甲媽祖遶境進香」昨天深夜正式起駕，吸引眾多信眾與多位國內重量級政治人物到場參與；上午面對媒體詢問如何看待各路政治大咖齊聚的場面，台中市長盧秀燕展現極高的政治智慧，巧妙回應，「太陽就一個，那就是媽祖。」妙將政治角力焦點導回宗教安定人心的本身，強調媽祖才是唯一主角。

隨著2026年大選將至，大甲媽祖起駕儀式向來是政治人物的重要舞台，進香、上轎、起駕儀式現場，更是充滿政治煙硝味；然而，上午出席清水高中80周年慶活動時，台中市長盧秀燕面對敏感的政治議題，語氣從容地表示，「昨天晚上非常熱鬧，百萬人起駕。那當然來了很多的政治人物，可是太陽就一個，那就是媽祖，是媽祖團結了大家。」

「一個太陽」的回應，不僅化解外界對於誰是政治共主的提問，更以謙卑的姿態，將「太陽」的榮耀歸於媽祖，展現作為東道主的大氣，她指出，正是因為媽祖的慈悲與凝聚力，才能讓各界人士不分黨派地團結在一起。

此外，對於昨天大甲媽祖活動發生有神尊掉落一事，盧秀燕也說，「心誠則靈、媽祖慈悲，只要整個遶境順利，媽祖就會高興，也會保佑大家。」

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖 盧秀燕

延伸閱讀

藍綠大咖齊迎大甲媽上轎 蔣萬安：大甲媽遶境是真正的台灣之光

爭取曝光！大甲媽今晚起駕 藍綠白大咖齊聚台中鎮瀾宮

大甲媽祖乘新轎起駕 外國人也來瘋媽祖

大甲媽上轎藍綠大咖同框 蔣萬安、江啟臣台上自拍嗨

相關新聞

大甲媽來了！起駕首日「早3小時」進龍井 信徒超驚喜爭相鑽轎底

大甲媽祖昨天深夜起駕，今早因隨香信徒眾多，加上鑾轎休息站點少，上午8時40分進入龍井區，較去年提早近3小時，由台中市警局烏日警分局長謝博賢率員接駕，並以優勢警力護轎。現場民眾更是一早到場守候，對鑾轎提早到來超級驚喜，爭相鑽轎底。

大甲媽起駕政治大咖雲集 盧秀燕妙喻：「太陽只有一個！」

大甲媽祖遶境進香」昨天深夜正式起駕，吸引眾多信眾與多位國內重量級政治人物到場參與；上午面對媒體詢問如何看待各路政治大咖齊聚的場面，台中市長盧秀燕展現極高的政治智慧，巧妙回應，「太陽就一個，那就是媽祖。」妙將政治角力焦點導回宗教安定人心的本身，強調媽祖才是唯一主角。

昨赴鎮瀾宮參加上轎儀式 蔣萬安曝：太太去年成為香燈腳

台北市長蔣萬安上午參加內湖高工40周年校慶受訪，對於昨天到台中跟立院副院長江啟臣合體，到大甲鎮瀾宮參加上轎儀式，蔣萬安說，去年他太太也成為香燈腳。

媽祖遶境進香串起人情與美食 信仰節慶經濟快速擴張

每年農曆三月，全台掀起「瘋媽祖」熱潮，大甲鎮瀾宮大甲媽祖遶境進香與白沙屯拱天宮白沙屯媽祖進香，兩大宗教盛事不僅是信仰實踐，更在近年發展出截然不同的參與型態與經濟樣貌。一條是路線固定、資源綿密的「免驚餓之旅」，一條則是行蹤難測、考驗體力與意志的「苦行修行」，兩者差異鮮明。 大甲媽更似溫柔引路，讓年輕人以時尚與文青姿態親近宗教傳承。在這條被庇佑的路上，人潮與信念匯流，這份集體的善意與神恩，是否正孕育出更深遠的文化力量…

大甲媽祖遶境三聲馬炮起駕 顏清標扶轎不慎「腳滑」險跌倒

大甲媽祖遶境17日晚起駕，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文等人扶轎，出發時卻發生點小插曲，鎮瀾宮董事長顏清標疑似下階梯時踩空腳滑，整個人差點跌倒，所幸片刻後重新站直。鎮瀾宮稍早發生神像掉落的風波，民俗專家才剛警告要「謹言慎行」。

起駕囉！三聲起馬炮響 60萬信徒夾道恭送大甲媽進香

在三聲起馬炮後，今晚10時5分一到「10、9、8⋯3、2、1，大甲媽起駕囉！」台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境徒步進香之旅正式起駕，沿途將行經台中、彰化、雲林及嘉義，全程途經近百座宮廟，駐駕6座宮廟，全程長達340多公里，預計4月26日晚間回鑾安座。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。