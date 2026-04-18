大甲媽起駕政治大咖雲集 盧秀燕妙喻：「太陽只有一個！」

大甲媽祖遶境進香」昨天深夜正式起駕，吸引眾多信眾與多位國內重量級政治人物到場參與；上午面對媒體詢問如何看待各路政治大咖齊聚的場面，台中市長盧秀燕展現極高的政治智慧，巧妙回應，「太陽就一個，那就是媽祖。」妙將政治角力焦點導回宗教安定人心的本身，強調媽祖才是唯一主角。

隨著2026年大選將至，大甲媽祖起駕儀式向來是政治人物的重要舞台，進香、上轎、起駕儀式現場，更是充滿政治煙硝味；然而，上午出席清水高中80周年慶活動時，台中市長盧秀燕面對敏感的政治議題，語氣從容地表示，「昨天晚上非常熱鬧，百萬人起駕。那當然來了很多的政治人物，可是太陽就一個，那就是媽祖，是媽祖團結了大家。」

「一個太陽」的回應，不僅化解外界對於誰是政治共主的提問，更以謙卑的姿態，將「太陽」的榮耀歸於媽祖，展現作為東道主的大氣，她指出，正是因為媽祖的慈悲與凝聚力，才能讓各界人士不分黨派地團結在一起。

此外，對於昨天大甲媽祖活動發生有神尊掉落一事，盧秀燕也說，「心誠則靈、媽祖慈悲，只要整個遶境順利，媽祖就會高興，也會保佑大家。」