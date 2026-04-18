昨赴鎮瀾宮參加上轎儀式 蔣萬安曝：太太去年成為香燈腳

台北市長蔣萬安上午參加內湖高工40周年校慶受訪，對於昨天到台中跟立院副院長江啟臣合體，到大甲鎮瀾宮參加上轎儀式，蔣萬安說，去年他太太也成為香燈腳。

蔣萬安昨參加大甲鎮瀾宮參加上轎儀式，外界解讀頗母雞的架勢，蔣萬安說，他想大甲鎮瀾宮、大甲媽上轎儀式，非常榮幸能夠跟江副院長，還有受到顏清標董事長的邀請共襄盛舉。大甲媽遶境進香，不只是台灣非常重要的民俗文化資產，而且也被 Discovery 列為全世界三大宗教活動之一，所以是正港台灣之光。

蔣萬安表示，3月瘋媽祖，不只大甲鎮瀾宮的大甲媽，日前的白沙屯媽祖遶境其實也吸引非常多的信眾。去年他太太也自己成為香燈腳，所以感受到許多信眾的熱情。

他說，昨天也同時看到所有信眾、好朋友，大家其實也展現對台灣這片土地深厚的感情以及愛護。他跟江副院長認識非常久，所以非常期待跟他一起共同打拚，為人民爭取更大的福祉。