大甲媽來了！起駕首日「早3小時」進龍井 信徒超驚喜爭相鑽轎底

大甲媽祖昨天深夜起駕，今早因隨香信徒眾多，加上鑾轎休息站點少，上午8時40分進入龍井區，較去年提早近3小時，由台中市警局烏日警分局長謝博賢率員接駕，並以優勢警力護轎。現場民眾更是一早到場守候，對鑾轎提早到來超級驚喜，爭相鑽轎底。

大甲媽鑾轎今早遶境清水、沙鹿，龍井，預計稍晚到大肚、通過大度橋進入彰化，今晚駐駕彰化南瑤宮，然後往路南下前往嘉義新港奉天宮，預計4月26日回鑾安座。

謝博賢今天一早就率員在龍井、沙鹿交界的向上路七段、沙田路六段路口旁接駕，市議員林昊佑也到場接駕，當地民眾更是早早到場守候，並且上網搜尋大甲媽鑾轎動向。

烏日警分局動員220名警力、民力護轎維安，全程規畫鑾轎制服機動防處組、鑾轎便衣蒐證逮捕組、鑾轎安全維護組、掃炮組、檢扒兼防踩踏組、MP組、交通疏導機巡組、交通事故處理組、調撥車道組，並首次啟用「無人機警察隊」執行空中巡邏。

警方指出，大甲媽祖遶境期間，管制龍井沙田路四段及大肚沙田路三、二段，分別引導至中華路與自由路。大度橋北向南（往彰化）慢車道封閉，車輛請改駛快車道。

烏日警分局長謝博賢建議，民眾利用各類 GPS APP、收聽警廣，隨時掌握鑾轎動態，避開壅塞路段。信眾多利用大眾運輸工具，並配合現場人員引導。

大甲媽鑾轎今天上午8時40分進入龍井，烏日警分局動員優勢警力護轎、維安。圖／警方提供

大甲媽鑾轎今天上午8時40分進入龍井，烏日警分局動員優勢警力護轎、維安。圖／警方提供

大甲媽鑾轎今天上午8時40分進入龍井，烏日警分局長謝博賢（中）率員接駕。圖／警方提供