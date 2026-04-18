大甲媽祖乘新轎起駕 外國人也來瘋媽祖

台中大甲鎮瀾宮媽祖今天乘坐細藤打造的新轎，晚上10時5分起駕踏上9天8夜遶境進香之旅。一整天廟內人潮絡繹不絕，連外國人也來瘋媽祖，廟方初估一整天約有60萬信徒恭送媽祖。

晚間10時5分，哨角聲齊鳴，神轎班將媽祖神轎扛上肩頭，3聲起馬炮響後，萬千信眾簇擁下，媽祖神轎在人海中緩緩前行，踏上340公里遶境進香路程。

晚間鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、立法院院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨黨主席鄭麗文扶轎。立法院副院長江啟臣、花蓮縣長徐榛蔚、國民黨籍立委傅崐萁也出席媽祖起駕典禮。

鎮瀾宮媽祖遶境進香今年的活動主題為「善」，各地參與遶境進香的宮廟今天陸續抵達鎮瀾宮，一波波香客不斷湧入廟內，手持清香虔誠參拜媽祖，就連外國人也來追媽祖。

來自丹麥的吳貝思與朋友們首次參加媽祖遶境進香活動，她表示，台灣的文化很有趣，有很多人一起參與宗教聚會，感受到台灣廟宇之美，等不及要體驗媽祖文化以及沿途免費的美食。

廟方下午進行上轎儀式，藍綠政治人物齊聚，台北市長蔣萬安、江啟臣、民進黨秘書長徐國勇、民進黨籍立委何欣純、國民黨籍立委顏寬恒、廖偉翔等人出席。

「進囉！進囉！」廟方將參加遶境進香的正爐媽、副爐媽、湄洲媽、千里眼、順風耳將軍逐一請上轎。不過，眾人在傳遞神偶時，不慎將千里眼將軍摔落在地，台下信眾驚呼。

國立台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢表示，此為「人為疏失」，神偶掉落地面恐引發信眾心理不愉快，但不會影響國運，不必要朝玄學方面解釋。

晚間媽祖起駕，鑾轎準備出廟門時，發生意外小插曲。顏清標的頭部先是不慎遭鑾轎的防水罩罩著，待他撥開防水罩後，疑因階梯的高度影響，顏清標腳下一滑，雙手掛在轎的扶手，險些跌倒。

鎮瀾宮媽祖17日晚間10時5分起駕，途經台中、彰化、雲林、嘉義4縣市，全程長達340多公里，沿途許多志工擺設點心攤，炒麵、涼水、冰品通通有。20、21日駐駕新港奉天宮並舉行祝壽大典後返程，預計26日回鑾鎮瀾宮安座。