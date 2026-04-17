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大甲媽祖遶境三聲馬炮起駕 顏清標扶轎不慎「腳滑」險跌倒

聯合報／ 記者陳敬丰游振昇黑中亮／台中即時報導
大甲媽遶境起駕時，鎮瀾宮董事長顏清標下階梯時疑似不慎踩空，差點跌倒，所幸並未真的倒地，沒有影響到整體流程。圖／擷取自大甲鎮瀾宮官方直播
大甲媽遶境起駕時，鎮瀾宮董事長顏清標下階梯時疑似不慎踩空，差點跌倒，所幸並未真的倒地，沒有影響到整體流程。圖／擷取自大甲鎮瀾宮官方直播

大甲媽祖遶境今晚起駕，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文等人扶轎，出發時卻發生點小插曲，鎮瀾宮董事長顏清標疑似下階梯時踩空腳滑，整個人差點跌倒，所幸片刻後重新站直。鎮瀾宮稍早發生神像掉落的風波，民俗專家才剛警告要「謹言慎行」。

今晚10時5分許，鎮瀾宮外響起三聲馬炮，隨著倒數10秒結束，今年的大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香起駕。今年由顏清標、韓國瑜與盧秀燕扶轎，顏最靠近神轎本體，整個人處於神轎的塑膠套內，韓、盧依次在前，位於塑膠套外。

神轎從大殿下階梯時，顏清標恰好要從塑膠套中鑽出來，疑似是踩空階梯，整個人突然往下陷，差點跌倒，所幸雙手撐住轎桿，並沒有真的跌落，他前方的韓國瑜、盧秀燕神色如常，神轎也未因此停下；大概走到接近廟門時，顏已可正常站立，後續也照常扶轎，並未影響整體流程。

值得一提的是，鎮瀾宮傍晚舉行上轎儀式，顏清標在將金精將軍千里眼神像交給民進黨秘書長徐國勇時，神像不慎落地。民俗專家廖大乙指出，這是媽祖的提示和警訊，雖非故意，主事者須負責任，建議主事者謹言慎行、以和為貴。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖

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