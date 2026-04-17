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起駕囉！三聲起馬炮響 60萬信徒夾道恭送大甲媽進香

揭密客人6大等級！日頂級女公關遇「這類型」最頭痛：只想肉體交流

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起駕囉！三聲起馬炮響 60萬信徒夾道恭送大甲媽進香

聯合報／ 記者黑中亮游振昇陳敬丰／台中即時報導
大甲鎮瀾宮今晚10時5分，在立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文、新北市長參選人李四川及江啟臣等人，共同扶轎下正式起駕。記者黃仲裕／攝影
大甲鎮瀾宮今晚10時5分，在立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文、新北市長參選人李四川及江啟臣等人，共同扶轎下正式起駕。記者黃仲裕／攝影

在三聲起馬炮後，今晚10時5分一到「10、9、8⋯3、2、1，大甲媽起駕囉！」台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境徒步進香之旅正式起駕，沿途將行經台中、彰化、雲林及嘉義，全程途經近百座宮廟，駐駕6座宮廟，全程長達340多公里，預計4月26日晚間回鑾安座。

大甲鎮瀾宮今晚廟埕內外及周邊恭送儀式熱鬧非凡，全天湧入超過60萬信眾虔誠參拜，10時5分，在廣場上擠滿信徒見證下，點燃起馬砲後，包含立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文、新北市長參選人李四川及江啟臣、楊瓊瓔、黃健豪等人，共同扶媽祖鑾轎起駕，展開9天8夜的遶境徒步進香之旅。

做為世界三大宗教慶典之一，台中大甲鎮瀾宮乙巳年大甲媽祖遶境徒步進香之旅，起駕後沿途將行經台中、彰化、雲林及嘉義等4縣，最後抵達新港奉天宮駐駕安座及舉行祝壽大典，來回全程約340公里，預計4月26日晚間回鑾安座。

台中市長盧秀燕今晚在洲際棒球場主持中信兄弟主場開球，更兼程趕回鎮瀾宮代表地方百姓恭送媽祖起駕，數十萬信眾齊步祈求「大甲媽」遶境賜福，庇佑台灣平順安康，風調雨順，合境平安，廟埕廣場及四周道路果然湧入爆滿的信徒虔誠參拜，隨行場面盛大隆重。

顏清標表示，今天前來鎮瀾宮參拜的60萬信眾，是有史以來人潮最多的一次，廟方感謝各位善信大德踴躍參與，期盼此次大甲媽出巡到嘉義新港奉天宮遶境一切圓滿成功，同時再次提醒追隨媽祖遶境的香客，今年遶境主題為「善」，呼籲參與進香的信眾，儘量自備餐具（如碗筷、杯具），減少使用一次性衛生筷及塑膠袋，以維持個人衛生並兼顧環保，並祝福大家呷愈多賺愈多。

大甲鎮瀾宮今晚10時5分，在立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文、新北市長參選人李四川及江啟臣等人，共同扶轎下正式起駕。記者黃仲裕／攝影
大甲鎮瀾宮今晚10時5分，在立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文、新北市長參選人李四川及江啟臣等人，共同扶轎下正式起駕。記者黃仲裕／攝影

大甲鎮瀾宮今晚10時5分，在立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文、新北市長參選人李四川及江啟臣等人，共同扶轎下正式起駕。記者黃仲裕／攝影
大甲鎮瀾宮今晚10時5分，在立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文、新北市長參選人李四川及江啟臣等人，共同扶轎下正式起駕。記者黃仲裕／攝影

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖 台中

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