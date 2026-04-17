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大甲媽上轎千里眼神像落地！一票藍綠政要傻眼 民俗專家示警「媽祖的警訊」

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大甲媽祖上轎千里眼神像落地 民俗專家：提醒主事者這些事

聯合報／ 記者陳敬丰游振昇／台中即時報導
大甲媽祖遶境進香今晚起駕，下午5點上轎典禮時，一尊千里眼神像不慎掉落，畫面在網路引起討論。圖／取自大甲鎮瀾宮直播畫面
大甲媽祖遶境進香今晚起駕，下午5點上轎典禮時，一尊千里眼神像不慎掉落，畫面在網路引起討論。圖／取自大甲鎮瀾宮直播畫面

大甲媽祖遶境進香今晚起駕，下午5點上轎典禮時，一尊千里眼神像不慎掉落，畫面在網路引起討論。民俗專家廖大乙表示，媽祖在警示提醒，主事者需謹言慎行，這次遶境過程要防止搶轎與打架，千里眼也在提醒國人不要貪近利，眼光要放遠。

大甲鎮瀾宮今天下午5時舉行上轎儀式，由鎮瀾宮董事長顏清標和多位來賓一起恭迎三尊媽祖神像與千里眼和順風耳神尊入轎。

在接神像上轎過程，先後請三尊媽祖神像上轎，再請金精將軍即千里眼神像時，疑似沒有接住，神像不慎掉落地面，有人立刻撿起。

民俗專家廖大乙表示，主事者請神像時發生意外，雖非故意，主事者仍需擔負責任，並記得這是媽祖的提示和警訊，千里眼在提醒國人眼光要放遠，不該貪圖近利；對主事者而言，要謹言慎行，在遶境進香過程當領頭羊，需防止搶轎與打架，以和為貴，積善為重，他也提醒主事者需重視自己的身體健康。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖

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