從大甲走向世界！呂秀蓮推典範外交 27位美韓影視菁英見證媽祖精神

大甲鎮瀾宮媽祖起駕遶境進香前，前副總統呂秀蓮持續推動「典範外交」，今天下午邀請來自美國好萊塢、韓國影視圈導演及聯合國相關代表共27人，前往大甲鎮瀾宮參拜，並宣布將推出「媽祖文化世界觀」，盼以台灣特有的軟實力，為東亞和平開闢新出路。

呂秀蓮受訪時感性表示，大甲鎮瀾宮是「好風好水」的靈地，受媽祖婆特別邀請前來參加出巡大典是莫大的喜事，今日正值「馬關條約」簽訂131周年紀念日，131年前的今天，大清帝國將台灣割讓給日本，這是台灣歷史上深沉的一頁，受「媽祖婆顯靈，挑選在 131 年後的今天出巡。」尤其別具意義。

前副總統呂秀蓮今天在鎮瀾宮董事長顏清標的陪同下，帶領包括好萊塢導演、韓國名導、影視界菁英及聯合國教科文組織（UNESCO）相關的反貪總會成員與各大學校長，於下午5時抵達鎮瀾宮，現場吸引大批信眾與媒體關注，韓國三大媒體亦隨行採訪。

呂秀蓮指出，她特別邀請關心東亞情勢的國際菁英來到大甲，就是希望讓國際社會了解媽祖所代表的「慈悲、和平、正義」；她認為，大甲媽的精神就是台灣的精神，透過影視大咖的震撼體驗與報導，能讓世界看見台灣，強調晚間也將親自出席大甲媽祖出巡大典，感受台灣最盛大的宗教盛事。

呂秀蓮更透露，此行另一重點是催生美國好萊塢與桃園市締結姊妹市，計畫共同打造台灣成為「台來塢」（Taiwan-Hollywood）。她說，近年致力於將台灣的「Soft and Smart Power」（柔性與智慧實力）推向國際，希望藉由媽祖文化的感染力與影視合作，落實「第一島鏈和平化」的願景。

前副總統呂秀蓮推動「典範外交」，今邀請美韓國影視圈導演及聯合國相關代表共 27 人，前往大甲鎮瀾宮參拜。記者黃仲裕／攝影

前副總統呂秀蓮推動「典範外交」，今邀請美韓國影視圈導演及聯合國相關代表共 27 人，前往大甲鎮瀾宮參拜。記者黃仲裕／攝影