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藍綠大咖齊迎大甲媽上轎 蔣萬安：大甲媽遶境是真正的台灣之光

聯合報／ 記者游振昇陳敬丰／台中即時報導
大甲媽祖遶境上轎儀式，藍綠大咖齊聚，台北市長蔣萬安（右一）盛讚大甲媽遶境是真正的台灣之光。記者黃仲裕／攝影
大甲媽祖遶境上轎儀式，藍綠大咖齊聚，台北市長蔣萬安（右一）盛讚大甲媽遶境是真正的台灣之光。記者黃仲裕／攝影

大甲媽祖遶境進香今夜起駕，傍晚的上轎儀式藍綠大咖齊聚，台北市長蔣萬安、立法院副院長江啟臣、民進黨秘書長徐國勇、立委何欣純共迎媽祖上轎。蔣萬安說，大甲媽祖遶境進香是台灣最重要的文化資產之一，更被評選為世界三大宗教活動，是真正的台灣之光。

鎮瀾宮今天下午5時舉行上轎儀式，蔣萬安、江啟臣、徐國勇、何欣純、立委顏寬恒、廖偉翔、台中市副市長黃國榮等人出席，隨鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤上香祈福，恭迎媽祖上轎。顏隨後邀請來賓致詞，蔣、江、徐、何都有致詞。

蔣萬安說，今天很開心，大甲媽祖往新港奉天宮遶境進香不只是台灣最重要的文化資產之一，更被Discovery評選為世界三大宗教活動之一，是真正的台灣之光；沿途熱情的信眾提供飲食餐點，是台灣最美的風景，由媽祖引領信仰與善念，以及大家對這片土地的深厚的情感。

江啟臣表示，今天起駕相信大家都非常高興，媽祖一定會庇佑大家平安，愈走愈順、愈走愈健康，祝福今天的遶境啟程圓滿成功、平安健康，馬年馬到成功。

徐國勇說，今天代表賴清德總統前來，祈求媽祖保佑台灣國泰民安、風調雨順，讓台灣四時無災、八節有慶；他也說了個小故事，自己以前當內政部長的時候，經常沒下雨，但只要向媽祖請安，一出廟門就下雨，水就是財，所以媽祖會保佑大家發大財、賺大錢、身體都健康。

何欣純提醒，今天晚上大甲媽起駕，大甲人與台中人都是媽祖的信徒，所以大家要記得多喝水，注意身體健康，一路平順平安，相信在媽祖庇佑下，一步一腳印抱著虔誠的心，求子得子、求才得財、求平安得平安；今晚開始的9天8夜遶境，一定要多喝水，細心體會、留念台灣的人情味。

立委何欣純（左一）提醒信徒要記得多喝水，注意身體健康，一路平順平安。記者黃仲裕／攝影
立委何欣純（左一）提醒信徒要記得多喝水，注意身體健康，一路平順平安。記者黃仲裕／攝影

民進黨秘書長徐國勇（中）說，以前當內政部長時，只要拜完媽祖就會下雨，水就是財，所以媽祖會保佑大家發大財。記者黃仲裕／攝影
民進黨秘書長徐國勇（中）說，以前當內政部長時，只要拜完媽祖就會下雨，水就是財，所以媽祖會保佑大家發大財。記者黃仲裕／攝影

立法院副院長江啟臣（右）祝福今天的遶境啟程圓滿成功、平安健康，馬年馬到成功。記者黃仲裕／攝影
立法院副院長江啟臣（右）祝福今天的遶境啟程圓滿成功、平安健康，馬年馬到成功。記者黃仲裕／攝影

鎮瀾宮 遶境 大甲媽祖

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