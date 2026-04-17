大甲媽今晚起駕！竹北天后宮主委林啟賢率團參香 表年底選戰決心

年度宗教盛事「大甲鎮瀾宮媽祖遶境」將於今晚10點5分正式起駕，展開為期9天8夜的行程。現場預計湧入數以萬計信徒，場面震撼。多年來風雨無阻、年年帶團共襄盛舉的竹北天后宮主委林啟賢，今日也再度率領參香團抵達大甲，展現新竹信眾對媽祖的虔誠信仰，祈求媽祖保佑竹北鄉親平安，並針對年底即將到來的選舉，表達了「順應民意、全力以赴」的決心。

身兼竹北市民代表會主席的林啟賢，對於媽祖文化的推廣不遺餘力，竹北天后宮與大甲鎮瀾宮交情深厚，每年大甲媽起駕，林啟賢皆會親自帶領信眾南下參香。林啟賢表示，大甲媽遶境是台灣重要的文化資產，透過參與這場宗教盛典，不僅是為地方祈求平安，更是希望藉由宗教交流，凝聚全台信眾的力量。

由於今年正值地方選舉前的關鍵期，鎮瀾宮現場「政」氣十足，藍綠白各陣營大咖接力到場參拜，上午包括民眾黨主席柯文哲、前立委黃國昌率先抵達，在眾多支持者簇擁下進殿參拜。

傍晚「上轎」儀式預計由國民黨立法院副院長江啟臣、台北市長蔣萬安，以及民進黨代表、總統府秘書長徐國勇與立委何欣純等人共同恭請媽祖神尊上轎。此外，前副總統呂秀蓮亦在傍晚現身祈福。

深夜「起駕」高潮，晚間10點05分的重頭戲，將由立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文、花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁及新北市長參選人李四川等人，與鎮瀾宮董事長顏清標共同扶轎，在震耳欲聾的煙火與哨角聲中，恭送媽祖鑾轎出城。

大甲媽鑾轎隨後將跨越台中、彰化、雲林、嘉義四縣市，預計21日抵達嘉義新港奉天宮舉行祝壽大典。主辦單位預估，隨著起駕夜的熱度，未來幾天參與遶境的信眾總人次將再創新高。林啟賢也呼籲信眾，在隨香過程中要注意防暑與交通安全，共同完成這趟和平祈福之旅。